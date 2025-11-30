Цікава локація? Тоді залишайтесь з нами та читайте статтю від 24 Каналу з посиланням на Click Petroleo e Gas.

В якому місці світу заборонено вмирати та народжувати, які причини?

Лонг'їр на архіпелазі Шпіцбергена, далеко за Полярним колом, відоме не лише суворим кліматом, а й унікальними правилами: поховання та народжування тут заборонені. Причина – вічна мерзлота, яка не дозволяє тілесному розкладанню і може зберігати віруси та бактерії десятиліттями, що створює ризики для здоров'я.

Лонг'їр / фото Вікіпедії

Як розповідає автор каналу Ільїнос, у Лонг'їрі живе понад тисячу мешканців. Взимку тут триває полярна ніч до чотирьох місяців, і через особливе географічне розташування люди проводять близько 155 днів без природного світла. Щороку столицю Шпіцбергена відвідує численна кількість туристів.

Мешканці пристосувалися до цього: критично хворих людей терміново перевозять на материкову Норвегію, а поховання проводяться лише там. Також у місті заборонено тримати котів, а носіння зброї обов'язкове поза межами міста через небезпеку зустрічі з білими ведмедями.

Неможливість проводити традиційні похоронні обряди вплинула на емоційне життя спільноти. Люди влаштовують символічні церемонії, меморіальні записи та колективні простори для пам'яті. Відсутність місцевої рослинності ускладнює створення традиційних меморіалів, тож звичаї адаптують до екстремальних умов.

Про які ще незвичайні заборони варто знати?