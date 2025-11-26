24 Канал розповідає про 3 мальовничі села Європи, які варто побачити хоча б раз у житті. Навіть казкові фото не передають усієї краси цих локацій.

Де у Європі побачити наймальовничіші села?

Ґіммельвальд, Швейцарія

Ґіммельвальд лежить у кантоні Берн, у самому серці Альп. Це село часто називають "альпійською листівкою", адже його краєвиди настільки красиві, що здаються намальованими. Над Ґіммельвальдом височіє могутня гора Ейгера. Драматичний та захоплюючий вид на скелю поєднується з казковими зеленими луками, дерев'яними шале та коровами, які пасуться у долинах.

Як пише видання Express, влада хоче зберегти Ґіммельвальд у його первозданному вигляді, а тому заборонила використовувати автомобілі. Відвідувачі повинні залишити свої автівки у долині біля станції канатної дороги в Штехельберзі і дістатися села канатною дорогою.

Сам Ґіммельвальд – невеликий, тут нема мережевих магазинів чи довгих вулиць, але це повністю компенсується природою і можливістю піти у похід.



Приголомшливі види на Ґіммельвальд / Фото Depositphotos

Остуні, Італія

Селище Остуні в італійському регіоні Апулія – це справжній прибережний рай. Остуні височіє на пагорбі всього за кілька кілометрів від узбережжя Адріатичного моря. Майже всі будинки у селищі помальовані у білий колір, що у поєднанні з синім небом нагадує Грецію. До речі, фарбувати будинки у білий тут почали ще у 15 столітті, щоб відбивати сонце та дезінфікувати стіни під час епідемій.

У середньовіччі Остуні було укріпленим центром, тож багато фортифікаційних споруд збереглися до нині. Сьогодні туристи обожнюють приїжджати в це селище, щоб поблукати його красивими вулицями і скуштувати місцеві страви.

Вид на Остуні та його вулиці / Фото Depositphotos

Бібері, Велика Британія

Це маленьке село у регіоні Котсволдс, що у графстві Глостершир, часто називають "найгарнішим у Великій Британії". Саме тут можна побачити Англію у всій своїй красі – зелені пагорби, поміж яких тече річка Колн, кам'яні будиночки, які збереглися ще з 16 століття і сьогодні нагадують декорації до фільму.

Однак охочих побачити це казкове місце дуже багато, а тому мешканці Бібері страждають від надмірного туризму. Як пише Mirror, у селі живе 600 людей, а кількість відвідувачів за день – сягає тисяч. Вони порушують ідилічний спокій Бібері, стоять у чергах, щоб зробити селфі біля найкрасивіших локацій та не зважають на приватність, адже часто намагаються зазирнути на подвір'я чи у будинки.



Село Бібері у Великій Британії / Фото Depositphotos

