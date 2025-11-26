Взимку канал Рідо в столиці Канади Оттаві замерзає і перетворюється на довжелезну ковзанку, яку обожнюють місцеві мешканці. Навіть туристи з інших країн приїжджають, щоб прокататися на ковзанах цією вражаючою льодовою ареною. Про це 24 Канал розповідає з посиланням на Secret NYC.

Що відомо про найбільшу у світі ковзанку, яка розташована у Канаді?

Більшу частину року по каналу Рідо плавають катери і каяки, однак взимку, коли у Канаді добрячі морози, канал замерзає і перетворюється на справжній символ країни. Як пише National Capital Commission, ідея перетворити замерзлий канал на ковзанку виникла у голови партії NCC Дага Фуллертона у 1970 році.

Він наказав розчистити невелику ділянку криги від снігу, площу якої згодом збільшили і додали освітлення. Того року сотні мешканців Оттави вийшли на ковзанку, яка називається Rideau Canal Skateway і започаткували нову зимову традицію.

З часом ковзанку розширили і зараз її масштаби вражають. Тут відвідувачі не просто кружляють по колу, а долають на ковзанах справжній маршрут вздовж міста. По суті, це своєрідна оглядова екскурсія, адже дорогою можна побачити історичну архітектуру, мости, Парламентський пагорб та мальовничі засніжені дерева.

До слова, щороку на ковзанці відбувається атмосферний фестиваль Winterlude, який збирає велику кількість відвідувачів.

Вид на найбільшу ковзанку світу: відео

Катання по каналу абсолютно безкоштовне для всіх відвідувачів, а взяти в оренду ковзани можна біля самої ковзанки. Вздовж ковзанки є багато атмосферних мафів, де можна зігрітися гарячим шоколадом і навіть скуштувати традиційні канадські смаколики.

Люди катаються на ковзанці на каналі Рідо: відео

Оскільки ковзанка в Оттаві повністю залежить від погоди, то її переважно відкривають в січні. Сезон триває до березня, але якщо нема достатніх морозів, то атракцію закривають швидше. До слова, Rideau Canal Skateway є об'єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

