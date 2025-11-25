Журналістка Daily Mail Гаррієт Сіме нещодавно відвідала озеро Комо і розповіла, чому його варто побачити в несезон. Про це повідомляє 24 Канал.

Чи варто їхати на озеро Комо в несезон?

Влітку на озеро Комо з'їжджаються туристи з усього світу. Через це тут гамірно і дуже людно. Усе змінюється з настанням жовтня та листопада. Коли листя змінює колір, а озеро глибоко вдихає, атмосфера на Комо стає більш автентичною. Місцеві жителі обожнюють цей період і кажуть, що саме тоді можна сповна насолодитися красою і гармонією цього місця.

Гаррієт зупинилася у найпопулярнішому готелі курорту, який просто обожнюють світові знаменитості – Tremezzo. Лише за цей рік у ньому помітили Кіру Найтлі, Емілі Блант та Енн Гетевей. За чутками, у цьому готелі планують святкувати своє весілля співачка Тейлор Свіфт та футболіст Тревіс Келсі.

Місцеві навіть жартують, що озеро Комо перетворилося на "Комовуд" (від слова Голлівуд), бо останнім часом тут часто відбуваються зйомки фільмів чи серіалів.

Зверніть увагу! Через те що влітку озеро Комо переповнене туристами, йому вже знайшли альтернативу – менш відому, але нічим не гіршу. Мовиться про озеро Манджоре. Тут спокійніша атмосфера, а природа така сама дивовижна – сади спускаються просто до води, є розкішні старовинні палаци. Родзинка озера – мальовничі острівці з красивою архітектурою. Розташоване озеро Манджоре у Стрезі, куди можна добратися з Мілану за годину.

Чим зайнятися на озері Комо?