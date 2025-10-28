Ці місця чарівні та унікальні, і вам варто відвідати їх вже найближчим часом, адже в майбутньому вони, найімовірніше, можуть зникнути назавжди. Щоб дізнатись більше подробиць, читайте статтю від 24 Каналу з посиланням на Curly.tales.

Дивіться також Мало хто знає, але на одній з найкрасивіших вулиць Львова колись були шахти

Які місця світу можуть зникнути назавжди?

1. Тадж-Махал, Агра

Ця всесвітньо відома перлина індійської архітектури з білого мармуру приваблює мільйони туристів щороку. На жаль, забруднення повітря від промисловості та транспортних викидів, а також кислі дощі, поступово руйнують його мармурові поверхні, роблячи їх жовтими та пошкодженими. Збереження цього шедевру стає все більш нагальним завданням для екологів і влади.

Тадж-Махал, Агра / фото Depositphotos

2. Сундарбанс, Західна Бенгалія

Найбільший мангровий ліс, який простягається вздовж Індії та Бангладеш, є домом для рідкісного бенгальського тигра та багатьох інших видів. Підвищення рівня моря та часті циклони поступово зменшують площу лісу, руйнуючи екосистеми і загрожуючи місцевим громадам, що залежать від природних ресурсів.

Прекрасне зараз, але може зникнути назавжди: дивитись фото

3. Острів Маджулі, Ассам

Маджулі один із найбільших річкових островів у світі, відомий своєю культурною спадщиною та монастирями. Проте постійне розмивання річкою Брахмапутра змушує берегову лінію відступати, і острів буквально "тонне", втрачаючи території та змушуючи людей переселятися.

Острів Маджулі, Ассам / фото Depositphotos

4. Коралові рифи Лакшадвіпа та Андаманських островів

Ці коралові рифи є житлом для безлічі морських видів і важливими для збереження біорізноманітності океану. Підвищення температури води викликає коралове відбілювання: корали втрачають колір і здатність до життя, що загрожує морським екосистемам і місцевим рибальським громадам.

Коралові рифи Лакшадвіпа та Андаманських островів / фото Depositphotos

5. Західні Гати, Індія

Це гірський хребет із надзвичайно багатою флорою та фауною, де зустрічаються ендемічні види. Вирубка лісів і урбанізація поступово знищують природні середовища існування тварин і рослин, підриваючи екологічний баланс регіону.

Західні Гати, Індія / фото Depositphotos

6. Мальдіви

Цей архіпелаг у Індійському океані складається з низьких коралових островів, які приваблюють туристів білосніжними пляжами. Однак підвищення рівня моря загрожує затопленням островів у найближчі десятиліття, що може призвести до втрати домівок для місцевих жителів і великої частини туристичної інфраструктури.

Мальдіви / фото Depositphotos

Дивіться також Діти будуть у захваті: ви навіть не підозрювали, що у Києві є унікальний музей іграшок

Які місця визнали найкращими для подорожі на 2025 рік?

Як пише BBC, ці локації ввійшли у підбірку самих кращих варіантів для поїздок у 2025 році:

1. Домініка

На острові Домініка можна плавати поруч із кашалотами в межах першого у світі заповідника цих китів. Нові готелі, канатна дорога до Бойлінг Лейк і цифрові форми для прибуття роблять подорож ще зручнішою.

2. Наосіма, Японія

Острів відомий сучасним мистецтвом та архітектурою, зокрема скульптурою "Pumpkin" Яйої Кусами. Тут відкриваються нові музеї та проходить фестиваль Setouchi Triennale, а сусідні острови Тешіма та Інуйджіма пропонують унікальні арт-об'єкти.

3. Доломіти, Італія

Зубчасті вапнякові скелі, мальовничі села та лижні курорти роблять Доломіти ідеальним місцем для відпочинку. Кортіна-д'Ампеццо готується до Олімпіади 2026 року, а нові канатні дороги і маршрути доступні у будь-який сезон.

4. Гренландія

Величезний острів із льодовиками і фіордами пропонує пригоди на будь-який смак: походи, спостереження за китами, катання на собачих упряжках і північне сяйво. Нові аеропорти спрощують доступ, а туризм підтримує місцеві громади.

5. Уельс, Велика Британія

Мальовничі національні парки, середньовічні замки та мало туристів роблять Уельс привабливим. 2025 рік оголошено Роком Croeso, а Wales Coast Path дозволяє пройти всю берегову лінію країни пішки.

Які цікаві локації варто відвідати?