Унікальний льох Колачевського: як у Кривому Розі зберігся рідкісний об'єкт минулого

У Кривому Розі зберігся унікальний кам'яний льох-холодильник, який походить із часів промисловця Сергія Колачевського. Колись він був частиною розвиненої інфраструктури робітничих поселень біля рудників.

У Тернівському районі у Кривому Розі поблизу колишньої шахти Орджонікідзе досі можна побачити незвичну споруду з каменю – це старовинний льох-холодильник. Він залишився від часів Сергія Колачевського. З посиланням на Kryvyi-Rig Future та Kryvyi Rih розповідаємо найцікавіші деталі про це місце.

Хто такий Сергій Колачевський?

Сергій Колачевський – одна з помітних постатей раннього промислового розвитку Кривбасу кінця 19 століття. За освітою він був лікарем, однак згодом повністю занурився у гірничу справу та інвестування у видобуток залізної руди. Колачевський відомий не лише як підприємець, а й як меценат: він активно розбудовував інфраструктуру навколо своїх підприємств: створював робітничі поселення, фінансував лікарні, школи, церкви та соціальні об'єкти.



Сергій Колачевський / фото Вікіпедії

Чим був особливий льох-холодильник Колачевського?

У часи, коли не існувало сучасних холодильників, такі споруди мали стратегічне значення. У підземних приміщеннях зберігали продукти, м'ясо, молоко та запаси для робітничих поселень. На землях Колачевського подібних льохів було кілька, однак до наших днів дійшли одиниці.

Як виглядає льох Колачевського

Споруда виконана з каменю, що вирізняє її серед типових будівель того часу. У 19 – 20 століттях у регіоні частіше використовували червону цеглу або місцевий граніт, який брали поблизу річки Саксагань. Завдяки масивним стінам і заглибленню в землю всередині трималася низька температура навіть у спеку.

Чому пам'ятка може зникнути?

Попри те, що льох зберігся донині, його майбутнє залишається невизначеним. З 2010 року колишні володіння Колачевського опинилися у зоні обвалення ґрунтів після техногенних процесів у районі шахти. Через це територія поступово змінюється, а історичні споруди опиняються під загрозою руйнування.

Як виглядає пам'ятка зараз / фото ph.koshova

Старий льох-холодильник сьогодні є не просто залишком господарської будівлі, а нагадуванням про цілу епоху промислового розвитку Кривбасу, коли разом із рудниками створювали повноцінні поселення з розвиненою інфраструктурою.



Як би він міг виглядати (фото ілюстративне) / фото krivoyrog_ig

