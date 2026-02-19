Казкові сади та замок, наче з фільму: яке містечко в Ірландії підкорює мандрівників

Якщо ви любите середньовічну атмосферу та мальовничу природу, тоді одне ірландське містечко точно припаде вам до душі. Особливо чарівним воно стає навесні та влітку, коли все навколо розквітає та потопає в зелені.

У графстві Уотерфорд, серед мальовничих пейзажів Ірландії, розташоване одне невелике містечко, яке часто називають справжнім казковим куточком, розповідається на Express. Його головна краса – величний середньовічний замок із багатовіковою історією та доглянуті історичні сади, що разом створюють атмосферу спокою та романтики.

В якому ірландському містечку можна побачити величний замок та неймовірні сади?

Попри скромні розміри та населення трохи понад 1300 мешканців, місто Лісмор має багату культурну спадщину: тут збереглися старовинні будівлі, собор і затишна головна вулиця з ресторанами та кафе.

Головною пам'яткою міста є замок Лісмор, перша фортеця на цьому місці з'явилася ще у 1185 році. Він розташований над річкою Блеквотер і буквально домінує над навколишнім ландшафтом. Протягом століть замок неодноразово перебудовували, а сучасного готичного вигляду він набув лише у 19 столітті.

Свого часу замок належав графам Десмонда та графам Корк, а з 1753 року перейшов до родини Кавендіш. Зараз же – це ірландська резиденція герцога Девонширського. Хоча більша частина будівлі закрита для відвідувачів, розкішні апартаменти можна орендувати для приватного відпочинку або святкувань. Вони розраховані на 8 – 12 гостей і до 27 осіб під час заходів.

Навіть, якщо сам замок недоступний для туристичних екскурсій, відвідувачі можуть прогулятися його територією, а саме: 10 акрами історичних садів, що вважаються найстарішими культивованими садами Ірландії. Вони заховані в оборонних мурах та відкривають чудові краєвиди на околиці.

Є причина, чому Ірландію називають Смарагдовим островом: куди не глянь – всюди простягаються зелені, пишні пейзажі. Країна рясніє старовинними замками, а затишні паби й кав'ярні трапляються майже на кожному кроці,

Також тут росте велика кількість рослин і дерев, а серед зелені можна знайти несподівані скульптури. Особливо популярним періодом для відвідування є червень, коли троянди розквітають на повну, хоча сади залишаються привабливими протягом усього року.

Де там можна перекусити?

Після прогулянок історичними місцями туристи можуть завітати до численних закладів на головній вулиці міста. Тут працюють традиційні ірландські паби та затишні кафе, які отримують високі оцінки від гостей. Відвідувачі відзначають якісну кухню, привітний персонал і атмосферу, що змушує повертатися знову.

