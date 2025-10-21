Найвищий відкритий ліфт у світі вже майже два десятиліття приваблює відвідувачів із усього світу. Незважаючи на свій вік, він залишається неймовірно популярним, адже дарує швидкий і легкий доступ до вражаючих видів на національний парк.

Ліфт Байлун, відзначений у Книзі рекордів Гіннеса, як "зовнішній ліфт із найбільшою висотою", і вже давно став однією з найвідоміших туристичних принад світу. Щоб дізнатись деталі про це місце, читайте статтю від 24 Каналу з посиланням на Guinnessworldrecords.

Що особливого у ліфті Байлун?

Неймовірний ліфт Байлун у Хунані у Китаї офіційно відзначений у Книзі рекордів Гіннеса. Цей зовнішній ліфт, розташований у Національному лісовому парку Чжанцзяцзе, піднімається на висоту 326 метрів (1070 футів), що робить його найвищим відкритим ліфтом у світі. Верхня частина підйомника розташована на 171,4 метра над землею на схилі кварцитової скелі. Ліфт відкритий для публіки з травня 2002 року, а підйом на одному з трьох двоповерхових ліфтів займає всього 1 хвилину 32 секунди. Кожен ліфт може вмістити до 4900 кілограмів пасажирів і вантажу. Туристи можуть насолоджуватися приголомшливим видом на карстові моноліти парку, зокрема на відому скелю під назвою "Солдати збираються разом".

Вид з ліфта: дивитись відео

Святковий захід у парку провінції Хунань, присвячений врученню сертифіката Книги рекордів Гіннеса, також підкреслив швидкість ліфта. Під час церемонії пан Роуен Сімонс, президент Книги рекордів Гіннеса Великого Китаю, високо оцінив сучасні технології ліфта. Він зазначив, що цей механізм не лише забезпечує зручний транспорт для туристів, а й економить час для доставки матеріалів у мальовничі місця, одночасно сприяючи збереженню природного середовища та екологічного балансу.

Для чого збудували ліфт Байлун?

Як зазначає ChinaDiscovery, до відкриття Байлунського ліфта подорож до мальовничої зони Юаньцзяцзе займала більше трьох годин з гірської основи. Щоб піднятися на вершину гори Юаньцзяцзе, туристи мусили долати ще більші відстані та витрачати чимало сил, використовуючи екскурсійний автобус через звивисті та небезпечні гірські дороги: маршрут міг займати до п'яти годин. Сьогодні, з ліфтом весь підйом із підніжжя до вершини займає всього півтори хвилини. Це не лише економить фізичні сили мандрівників, а і дає їм більше часу для огляду визначних пам'яток та насолоди красою парку.

Як виглядає ліфт ззовні: дивитись відео

Де розташований ліфт Байлун?

Ліфт розташований у мальовничій зоні Юаньцзяцзе в китайській провінції Хунань . Нижня станція прилягає до струмка Golden Whip Brook та природної галереї Ten Mile Natural Gallery, а верхня біля вершини гори Юаньцзяцзе. Тут можна побачити перший у світі природний міст, гору Алілуя, чарівну терасу та скелю "Солдати збираються разом". Зі Східного та Південного входів парку курсують безкоштовні екскурсійні автобуси до нижньої станції ліфта, тоді як з трьох інших входів дістатися до нього безпосередньо неможливо.

