Укр Рус
Travel Европа и мир Он в три раза выше статуи Свободы: от поездки на этом лифте у вас перехватит дыхание
21 октября, 12:00
4

Он в три раза выше статуи Свободы: от поездки на этом лифте у вас перехватит дыхание

Милена Бордакова
Основные тезисы
  • Лифт Байлун в Китае является самым высоким открытым лифтом в мире, высотой 326 метров, и расположен в Национальном лесном парке Чжанцзяцзе.
  • Лифт позволяет туристам быстро добраться до живописной зоны Юаньцзяцзе, сократив время подъема с нескольких часов до 1 минуты 32 секунд.

Самый высокий открытый лифт в мире уже почти два десятилетия привлекает посетителей со всего мира. Несмотря на свой возраст, он остается невероятно популярным, ведь дарит быстрый и легкий доступ к впечатляющим видам на национальный парк.

Лифт Байлун, отмечен в Книге рекордов Гиннеса, как "внешний лифт с наибольшей высотой", и уже давно стал одной из самых известных туристических достопримечательностей мира. Чтобы узнать детали об этом месте, читайте статью от 24 Канала со ссылкой на Guinnessworldrecords.

Смотрите также Эти 5 музеев Украины можно "посетить", надев VR-шлем

Что особенного в лифте Байлун?

Невероятный лифт Байлун в Хунане в Китае официально отмечен в Книге рекордов Гиннеса. Этот внешний лифт, расположен в Национальном лесном парке Чжанцзяцзе, поднимается на высоту 326 метров (1070 футов), что делает его самым высоким открытым лифтом в мире. Верхняя часть подъемника расположена на 171,4 метра над землей на склоне кварцитовой скалы. Лифт открыт для публики с мая 2002 года, а подъём на одном из трёх двухэтажных лифтов занимает всего 1 минуту 32 секунды. Каждый лифт может вместить до 4900 килограммов пассажиров и груза. Туристы могут наслаждаться потрясающим видом на карстовые монолиты парка, в частности на известную скалу под названием "Солдаты собираются вместе".

Вид из лифта: смотреть видео

Праздничное мероприятие в парке провинции Хунань, посвященное вручению сертификата Книги рекордов Гиннеса, также подчеркнуло скорость лифта. Во время церемонии г-н Роуэн Симонс, президент Книги рекордов Гиннеса Большого Китая, высоко оценил современные технологии лифта. Он отметил, что этот механизм не только обеспечивает удобный транспорт для туристов, но и экономит время для доставки материалов в живописные места, одновременно способствуя сохранению природной среды и экологического баланса.

Смотрите также Культовый десерт, от которого текут слюнки: где попробовать настоящий львовский сырник

Для чего построили лифт Байлун?

Как отмечает ChinaDiscovery, до открытия Байлунского лифта путешествие в живописную зону Юаньцзяцзе занимало более трех часов с горного основания. Чтобы подняться на вершину горы Юаньцзяцзе, туристы должны были преодолевать еще большие расстояния и тратить немало сил, используя экскурсионный автобус через извилистые и опасные горные дороги: маршрут мог занимать до пяти часов. Сегодня, с лифтом весь подъем с подножия к вершине занимает всего полторы минуты. Это не только экономит физические силы путешественников, а и дает им больше времени для осмотра достопримечательностей и наслаждения красотой парка.

Как выглядит лифт снаружи: смотреть видео

@yjjinfang The Bailong Elevator in Zhangjiajie - built right on the cliff - takes you from the foot of the mountain to the clouds in just 88 seconds! It’s the world’s tallest and fastest outdoor elevator, and one look is enough to make your heart race! #Zhangjiajie #BailongElevator #WorldWonder #TravelChina #ExtremeEngineering ♬ nhạc nền - Fang Fang

Где расположен лифт Байлун?

Лифт расположен в живописной зоне Юаньцзяцзе в китайской провинции Хунань. Нижняя станция прилегает к ручью Golden Whip Brook и природной галереи Ten Mile Natural Gallery, а верхняя у вершины горы Юаньцзяцзе. Здесь можно увидеть первый в мире природный мост, гору Аллилуйя, волшебную террасу и скалу "Солдаты собираются вместе". С Восточного и Южного входов парка курсируют бесплатные экскурсионные автобусы до нижней станции лифта, тогда как с трех других входов добраться до него непосредственно невозможно.

Что интересного увидеть в Китае?

  • Мы уже рассказывали о крупнейшем в мире Lego парке в Китае, площадь которого почти равна площади всего Кракова. В этом парке буквально все создано из деталей конструктора, поэтому его точно стоит посетить.

  • Также рекомендуем ознакомиться с бамбуковым фонтаном в Китае. Эта достопримечательность настолько удивительная, что сразу не веришь, что такое существует в реальном мире.

Частые вопросы

Что такое лифт Байлун и почему он особенный?

Лифт Байлун - это самый высокий открытый лифт в мире, расположенный в Национальном лесном парке Чжанцзяцзе в Китае. Он поднимается на высоту 326 метров и открыт для публики с 2002 года. Лифт обеспечивает быстрое поднятие к живописным вершинам, предоставляя потрясающие виды на окружающие карстовые монолиты.

Для чего построили лифт Байлун?

Лифт Байлун построили, чтобы сократить время подъема в зону Юаньцзяцзе. Ранее путешествие занимало более трех часов, а с лифтом это всего полторы минуты. Это позволяет туристам экономить силы и больше времени уделить осмотру достопримечательностей парка.

Где именно расположен лифт Байлун?

Лифт Байлун расположен в живописной зоне Юаньцзяцзе, рядом с ручьем Golden Whip Brook и природной галереей Ten Mile Natural Gallery. Верхняя станция лифта находится у вершины горы Юаньцзяцзе, где можно увидеть известные природные достопримечательности, такие как гора Аллилуйя и скала 'Солдаты собираются вместе'.