Он в три раза выше статуи Свободы: от поездки на этом лифте у вас перехватит дыхание
- Лифт Байлун в Китае является самым высоким открытым лифтом в мире, высотой 326 метров, и расположен в Национальном лесном парке Чжанцзяцзе.
- Лифт позволяет туристам быстро добраться до живописной зоны Юаньцзяцзе, сократив время подъема с нескольких часов до 1 минуты 32 секунд.
Самый высокий открытый лифт в мире уже почти два десятилетия привлекает посетителей со всего мира. Несмотря на свой возраст, он остается невероятно популярным, ведь дарит быстрый и легкий доступ к впечатляющим видам на национальный парк.
Лифт Байлун, отмечен в Книге рекордов Гиннеса, как "внешний лифт с наибольшей высотой", и уже давно стал одной из самых известных туристических достопримечательностей мира. Чтобы узнать детали об этом месте, читайте статью от 24 Канала со ссылкой на Guinnessworldrecords.
Что особенного в лифте Байлун?
Невероятный лифт Байлун в Хунане в Китае официально отмечен в Книге рекордов Гиннеса. Этот внешний лифт, расположен в Национальном лесном парке Чжанцзяцзе, поднимается на высоту 326 метров (1070 футов), что делает его самым высоким открытым лифтом в мире. Верхняя часть подъемника расположена на 171,4 метра над землей на склоне кварцитовой скалы. Лифт открыт для публики с мая 2002 года, а подъём на одном из трёх двухэтажных лифтов занимает всего 1 минуту 32 секунды. Каждый лифт может вместить до 4900 килограммов пассажиров и груза. Туристы могут наслаждаться потрясающим видом на карстовые монолиты парка, в частности на известную скалу под названием "Солдаты собираются вместе".
Вид из лифта: смотреть видео
Праздничное мероприятие в парке провинции Хунань, посвященное вручению сертификата Книги рекордов Гиннеса, также подчеркнуло скорость лифта. Во время церемонии г-н Роуэн Симонс, президент Книги рекордов Гиннеса Большого Китая, высоко оценил современные технологии лифта. Он отметил, что этот механизм не только обеспечивает удобный транспорт для туристов, но и экономит время для доставки материалов в живописные места, одновременно способствуя сохранению природной среды и экологического баланса.
Для чего построили лифт Байлун?
Как отмечает ChinaDiscovery, до открытия Байлунского лифта путешествие в живописную зону Юаньцзяцзе занимало более трех часов с горного основания. Чтобы подняться на вершину горы Юаньцзяцзе, туристы должны были преодолевать еще большие расстояния и тратить немало сил, используя экскурсионный автобус через извилистые и опасные горные дороги: маршрут мог занимать до пяти часов. Сегодня, с лифтом весь подъем с подножия к вершине занимает всего полторы минуты. Это не только экономит физические силы путешественников, а и дает им больше времени для осмотра достопримечательностей и наслаждения красотой парка.
Как выглядит лифт снаружи: смотреть видео
Где расположен лифт Байлун?
Лифт расположен в живописной зоне Юаньцзяцзе в китайской провинции Хунань. Нижняя станция прилегает к ручью Golden Whip Brook и природной галереи Ten Mile Natural Gallery, а верхняя у вершины горы Юаньцзяцзе. Здесь можно увидеть первый в мире природный мост, гору Аллилуйя, волшебную террасу и скалу "Солдаты собираются вместе". С Восточного и Южного входов парка курсируют бесплатные экскурсионные автобусы до нижней станции лифта, тогда как с трех других входов добраться до него непосредственно невозможно.
