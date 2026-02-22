Цей куточок Франції називають "природним раєм" – і відвідати його можна в будь-яку пору року

У Франції є місце, де можна поєднати пляжний відпочинок, дегустацію вина та активні види спорту. Це місце не сильно популярне серед туристів, хоча варте уваги всіх на 100 відсотків.

Блакитна лагуна на півдні Франції Étang de Thau є прихованим скарбом Середземномор'я, розповідає The Guardian.

Що робить лагуну Étang de Thau однією з найкрасивіших у Франції?

Хоча лагуна офіційно вважається озером, насправді вона відокремлена від моря вузьким 14-кілометровим піщаним Лідо і утворює мальовничий водний простір, оточений виноградниками та заповідниками. У містечку Мез розташовані два невеликі пляжі: La Plagette та La Pinède, що ідеально підходять для ранкового купання та прогулянок вздовж соснових лісів.

Як виглядає лагуна: дивитись відео

Деякі маршрути проходять через водно-болотні території, де навіть можна спостерігати фламінго. Лагуна відома також своїми виноробними районами. Найпопулярніше місцеве вино – це Picpoul de Pinet, легке біле, яке вирощують у селі Пінет. Багато виноробень відкриті для дегустацій та екскурсій.

На узбережжі лагуни розташований старовинні порт Марсель, де збереглися рибальські селища та традиційні човнові причали. Лагуна також відома вирощуванням устриць: сотні дерев'яних платформ у воді слугують місцями для їх фермерства, а деякі з хатин працюють і як ресторани на воді.

Порт Марсель

У цій же місцевості доступно багато водних розваг: від каякінгу та сапбордингу до вітрильного спорту й кайтсерфінгу. Велосипедні маршрути прокладені практично всюди, зокрема вздовж узбережжя Марселю, протяжністю близько 29 кілометрів, розповідає The Good Life France. Пляжі створюють чудові умови для відпочинку, активних ігор і гастрономічних вражень завдяки численним ресторанам і барам поруч.

Які ще локації Франції варті уваги туристів?