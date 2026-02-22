Этот уголок Франции называют "природным раем" –и посетить его можно в любое время года

Во Франции есть место, где можно совместить пляжный отдых, дегустацию вина и активные виды спорта. Это место не сильно популярно среди туристов, хотя стоит внимания всех на 100 процентов.

Голубая лагуна на юге Франции Étang de Thau является скрытым сокровищем Средиземноморья, рассказывает The Guardian.

Что делает лагуну Étang de Thau одной из самых красивых во Франции?

Хотя лагуна официально считается озером, на самом деле она отделена от моря узким 14-километровым песчаным Лидо и образует живописное водное пространство, окруженное виноградниками и заповедниками. В городке Мез расположены два небольших пляжа: La Plagette и La Pinède, идеально подходящие для утреннего купания и прогулок вдоль сосновых лесов.

Некоторые маршруты проходят через водно-болотные территории, где даже можно наблюдать фламинго. Лагуна известна также своими винодельческими районами. Самое популярное местное вино – это Picpoul de Pinet, легкое белое, которое выращивают в деревне Пинет. Многие винодельни открыты для дегустаций и экскурсий.

На побережье лагуны расположен старинные порт Марсель, где сохранились рыбацкие поселки и традиционные лодочные причалы. Лагуна также известна выращиванием устриц: сотни деревянных платформ в воде служат местами для их фермерства, а некоторые из хижин работают и как рестораны на воде.

Порт Марсель / фото Canva

В этой же местности доступно много водных развлечений: от каякинга и сапбординга до парусного спорта и кайтсерфинга. Велосипедные маршруты проложены практически везде, в частности вдоль побережья Марселя, протяженностью около 29 километров, рассказывает The Good Life France. Пляжи создают отличные условия для отдыха, активных игр и гастрономических впечатлений благодаря многочисленным ресторанам и барам рядом.

