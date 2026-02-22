Блакитна лагуна на півдні Франції Étang de Thau є прихованим скарбом Середземномор'я, розповідає The Guardian.

Дивіться також Лідирує 5 років поспіль: визначено найпривабливіше місто планети

Що робить лагуну Étang de Thau однією з найкрасивіших у Франції?

Хоча лагуна офіційно вважається озером, насправді вона відокремлена від моря вузьким 14-кілометровим піщаним Лідо і утворює мальовничий водний простір, оточений виноградниками та заповідниками. У містечку Мез розташовані два невеликі пляжі: La Plagette та La Pinède, що ідеально підходять для ранкового купання та прогулянок вздовж соснових лісів.

Як виглядає лагуна: дивитись відео

Деякі маршрути проходять через водно-болотні території, де навіть можна спостерігати фламінго. Лагуна відома також своїми виноробними районами. Найпопулярніше місцеве вино – це Picpoul de Pinet, легке біле, яке вирощують у селі Пінет. Багато виноробень відкриті для дегустацій та екскурсій.

На узбережжі лагуни розташований старовинні порт Марсель, де збереглися рибальські селища та традиційні човнові причали. Лагуна також відома вирощуванням устриць: сотні дерев'яних платформ у воді слугують місцями для їх фермерства, а деякі з хатин працюють і як ресторани на воді.

Порт Марсель / фото Canva

Дивіться також Ці пляжі закохують усіх: топ 5 найкращих місць для відпустки біля моря у 2026 році

У цій же місцевості доступно багато водних розваг: від каякінгу та сапбордингу до вітрильного спорту й кайтсерфінгу. Велосипедні маршрути прокладені практично всюди, зокрема вздовж узбережжя Марселю, протяжністю близько 29 кілометрів, розповідає The Good Life France. Пляжі створюють чудові умови для відпочинку, активних ігор і гастрономічних вражень завдяки численним ресторанам і барам поруч.

Які ще локації Франції варті уваги туристів?