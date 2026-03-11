Пам'ятає Олександра Македонського і забуває Саддама Хусейна: найцікавіше про Кувейт
- Кувейт є однією з найменших держав Перської затоки, але з багатою історією та археологічними заповідниками, такими як острів Файлака.
- Країна відома унікальними туристичними місцями, як Дзеркальний будинок і вежі Кувейту, а також культурними об'єктами, такими як Сук Аль-Мубаракія та Кувейтський національний музей.
Кувейт – одна з найменших держав Перської затоки, але зі значним шаром історії та цікавинок під піском. Сюди йшли торгові кораблі з Месопотамії ще 4000 років тому, а у 1990 році прийшли танки Саддама Хусейна.
Тож сучасний Кувейт має багато чим здивувати й потішити туриста. З посиланням на neverendingfootsteps.com розповідаємо про це докладніше.
Від грецьких руїн до єдиного у світі будинку повністю з дзеркал: що варто знати про Кувейт?
Кувейт займає майже 18 тисяч кілометрів квадратних (це трохи менше, ніж Волинська область) на північному заході Перської затоки. Рельєф країни майже ідеально плаский, більша частина суші – пустеля, де влітку температура сягає плюс 50 градусів і більше. Кувейтська затока, одна з найглибших у регіоні, зробила країну торговим хабом ще до нафти.
Історія Кувейту, як і більшості країн у регіоні Близького Сходу, дуже давня. Скажімо, на острові Файлака поселення існували щонайменше з 2000 року до нашої ери, як зазначає thearchaeologist.org, також острів був важливим торговим постом цивілізації Дилмун – тієї самої, що квітла в Бахрейні та з'єднувала Месопотамію з Індом. Пізніше Файлака потрапила під завоювання Олександра Македонського, тож там постало грецьке укріплення і храм.
Кувейт у сучасному вигляді виник у XVIII столітті, коли кілька арабських племен оселились біля бухти й збудували рибальське і торгове містечко. Назва Кувейт якраз і походить від арабського слова, яким позначали форт. У 1899 році шейх уклав угоду з Британією про протекторат, а незалежність країна отримала у 1961 році. Нафта, відкрита у 1938, перетворила злиденний рибальський куточок на одну з найбагатших держав планети.
Найцікавіше про Кувейт та краєвиди цієї країни: дивіться відео TripForYou8696
Трагічна сторінка історії Кувейту – вторгнення Іраку у 1990 році. За 5 тижнів Саддам Хусейн захопив всю країну, та через 7 місяців міжнародна коаліція під проводом США звільнила Кувейт. Згаданий вже острів Файлака повністю евакуювали, і там залишилося покинуте містечко з пробитими кулями будинками, іржавими танками й уламками, що стирчать із пісків.
Файлака розташована за 20 кілометрів від міста Кувейт, та саме там зосереджена більшість археологічних скарбів. Тобто це абсолютний must-visit для любителів туризму. На невеликому клапті суходолу тут є сліди бронзового віку, елліністичного періоду, ісламська архітектура і залишки війни з Іраком. Дістатися туди можна на поромі за 45 хвилин. Це одне з небагатьох місць у регіоні, де три тисячоліття цивілізацій видно буквально одне за одним.
Найвідоміша туристична фішка Кувейту – це, мабуть, Дзеркальний будинок (Mirror House або Khalifa & Lidia Qattan Art Museum), як зазначає gpsmycity.com. Явище унікальне навіть у масштабах планети: це єдиний у світі будинок, повністю вкритий дзеркальною мозаїкою, зовні й усередині – підлога, стіни, стеля, навіть ванна кімната. Загалом там понад 30 тематичних кімнат – "Планета Земля", "Всесвіт", "Коридор народів" тощо. Локація дуже популярна, тож потрапити туди можна тільки за попереднім записом.
Відомими є й Вежі Кувейту – три сферичні башти на узбережжі затоки, символ країни й головна фотолокація. Найвища сягає 187 метрів, а у сферах розміщені оглядовий майданчик і ресторан, що обертається. Неподалік і Велика мечеть Кувейту, що вміщує до 10 тисяч людей і відкрита для відвідувачів, навіть не мусульман, в окремі години.
Що робити у Кувейті – досвід туриста: дивіться відео BrentTimm
Також варто звернути увагу на Сук Аль-Мубаракія, найстаріший ринок міста, і Кувейтський національний музей з діорамами перлинного промислу та унікальним планетарієм. А потім можна відпочити в Аль-Шахід-парку у центрі міста – це сучасний ландшафтний парк із підземним культурним центром.
Важливо! Через бойові дії на Близькому Сході у березні 2026 року туризм є небезпечним. Але цей складний період закінчиться, і тоді точно запишіть Кувейт до свого тревел-календаря.
Балі реально відвідати за 1000 доларів на два тижні, якщо обирати бюджетний сценарій – гестхауси замість вілл, вуличну їжу замість ресторанів, місцеві скутери замість таксі. А дорогою на Балі варто врахувати ще одну зупинку – Сінгапур, де є аеропорт Чангі з садом водоспадів Jewel, Marina Bay Sands з безкрайнім басейном і футуристичні "Сади біля затоки".
Українська мандрівниця провела у Південній Кореї 9 днів і підрахувала реальні витрати. Квартира у Сеулі на 6 ночей – 20 тисяч гривень, житло у Пусані – ще 12 тисяч, 3500 гривень на дорогу між містами та добові на їжу від 700 до 1200 гривень на людину. Мандрівниця впевнена, що тут все "варте кожної гривні", і радить приїздити не менш ніж на тиждень.
Часті питання
Які головні туристичні визначні місця Кувейту?
Кувейт відомий унікальною архітектурою, як-от Дзеркальний будинок – єдиний у світі, повністю вкритий дзеркальною мозаїкою. Також популярними є вежі Кувейту – три сферичні башти на узбережжі затоки, символ країни, де розташовані оглядовий майданчик і ресторан. Не менш цікавий острів Фейлака з археологічними скарбами.
Яка історія розвитку Кувейту та його сучасна економіка?
Кувейт у сучасному вигляді виник у XVIII столітті як рибальське і торгове містечко біля бухти. У 1899 році Кувейт уклав угоду з Британією про протекторат, а незалежність здобув у 1961. Нафта, відкрита у 1938 році, перетворила країну на одну з найбагатших у світі. Сьогодні Кувейт є й важливим торговим хабом.
Які історичні події вплинули на розвиток Кувейту?
Кувейт має багатющу історію, починаючи з поселень на острові Фейлака з 2000 року до нашої ери. Острів був важливим торговим постом цивілізації Дилмун, а пізніше потрапив під завоювання Олександра Македонського. У 1990 році Кувейт пережив трагічне вторгнення Іраку, проте був звільнений через 7 місяців міжнародною коаліцією.