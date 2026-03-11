Пам'ятає Олександра Македонського і забуває Саддама Хусейна: найцікавіше про Кувейт

Кувейт – одна з найменших держав Перської затоки, але зі значним шаром історії та цікавинок під піском. Сюди йшли торгові кораблі з Месопотамії ще 4000 років тому, а у 1990 році прийшли танки Саддама Хусейна.

Тож сучасний Кувейт має багато чим здивувати й потішити туриста. З посиланням на neverendingfootsteps.com розповідаємо про це докладніше.

Від грецьких руїн до єдиного у світі будинку повністю з дзеркал: що варто знати про Кувейт?

Кувейт займає майже 18 тисяч кілометрів квадратних (це трохи менше, ніж Волинська область) на північному заході Перської затоки. Рельєф країни майже ідеально плаский, більша частина суші – пустеля, де влітку температура сягає плюс 50 градусів і більше. Кувейтська затока, одна з найглибших у регіоні, зробила країну торговим хабом ще до нафти.

Історія Кувейту, як і більшості країн у регіоні Близького Сходу, дуже давня. Скажімо, на острові Файлака поселення існували щонайменше з 2000 року до нашої ери, як зазначає thearchaeologist.org, також острів був важливим торговим постом цивілізації Дилмун – тієї самої, що квітла в Бахрейні та з'єднувала Месопотамію з Індом. Пізніше Файлака потрапила під завоювання Олександра Македонського, тож там постало грецьке укріплення і храм.

Кувейт у сучасному вигляді виник у XVIII столітті, коли кілька арабських племен оселились біля бухти й збудували рибальське і торгове містечко. Назва Кувейт якраз і походить від арабського слова, яким позначали форт. У 1899 році шейх уклав угоду з Британією про протекторат, а незалежність країна отримала у 1961 році. Нафта, відкрита у 1938, перетворила злиденний рибальський куточок на одну з найбагатших держав планети.

Трагічна сторінка історії Кувейту – вторгнення Іраку у 1990 році. За 5 тижнів Саддам Хусейн захопив всю країну, та через 7 місяців міжнародна коаліція під проводом США звільнила Кувейт. Згаданий вже острів Файлака повністю евакуювали, і там залишилося покинуте містечко з пробитими кулями будинками, іржавими танками й уламками, що стирчать із пісків.

Файлака розташована за 20 кілометрів від міста Кувейт, та саме там зосереджена більшість археологічних скарбів. Тобто це абсолютний must-visit для любителів туризму. На невеликому клапті суходолу тут є сліди бронзового віку, елліністичного періоду, ісламська архітектура і залишки війни з Іраком. Дістатися туди можна на поромі за 45 хвилин. Це одне з небагатьох місць у регіоні, де три тисячоліття цивілізацій видно буквально одне за одним.

Найвідоміша туристична фішка Кувейту – це, мабуть, Дзеркальний будинок (Mirror House або Khalifa & Lidia Qattan Art Museum), як зазначає gpsmycity.com. Явище унікальне навіть у масштабах планети: це єдиний у світі будинок, повністю вкритий дзеркальною мозаїкою, зовні й усередині – підлога, стіни, стеля, навіть ванна кімната. Загалом там понад 30 тематичних кімнат – "Планета Земля", "Всесвіт", "Коридор народів" тощо. Локація дуже популярна, тож потрапити туди можна тільки за попереднім записом.

Відомими є й Вежі Кувейту – три сферичні башти на узбережжі затоки, символ країни й головна фотолокація. Найвища сягає 187 метрів, а у сферах розміщені оглядовий майданчик і ресторан, що обертається. Неподалік і Велика мечеть Кувейту, що вміщує до 10 тисяч людей і відкрита для відвідувачів, навіть не мусульман, в окремі години.

Також варто звернути увагу на Сук Аль-Мубаракія, найстаріший ринок міста, і Кувейтський національний музей з діорамами перлинного промислу та унікальним планетарієм. А потім можна відпочити в Аль-Шахід-парку у центрі міста – це сучасний ландшафтний парк із підземним культурним центром.

Важливо! Через бойові дії на Близькому Сході у березні 2026 року туризм є небезпечним. Але цей складний період закінчиться, і тоді точно запишіть Кувейт до свого тревел-календаря.

