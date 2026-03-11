Так что современный Кувейт может много чем удивить и порадовать туриста. Со ссылкой на neverendingfootsteps.com рассказываем об этом подробнее.

Смотрите также Все ехали в блестящий Дубай, но самое интересное в ОАЭ даже не там: что стоит знать об этой стране

От греческих руин до единственного в мире дома полностью из зеркал: что стоит знать о Кувейте?

Кувейт занимает почти 18 тысяч километров квадратных (это чуть меньше, чем Волынская область) на северо-западе Персидского залива. Рельеф страны почти идеально плоский, большая часть суши – пустыня, где летом температура достигает плюс 50 градусов и более. Кувейтский залив, один из самых глубоких в регионе, сделал страну торговым хабом еще до нефти.

История Кувейта, как и большинства стран в регионе Ближнего Востока, очень давняя. Скажем, на острове Файлака поселения существовали по меньшей мере с 2000 года до нашей эры, как отмечает thearchaeologist.org, также остров был важным торговым постом цивилизации Дилмун – той самой, что цвела в Бахрейне и соединяла Месопотамию с Индом. Позже Файлака попала под завоевание Александра Македонского, поэтому там появилось греческое укрепление и храм.

Кувейт в современном виде возник в XVIII веке, когда несколько арабских племен поселились возле бухты и построили рыбацкий и торговый городок. Название Кувейт как раз и происходит от арабского слова, которым обозначали форт. В 1899 году шейх заключил соглашение с Британией о протекторате, а независимость страна получила в 1961 году. Нефть, открытая в 1938, превратила нищий рыбацкий уголок в одну из самых богатых стран планеты.

Самое интересное о Кувейте и пейзажи этой страны: смотрите видео TripForYou8696

Трагическая страница истории Кувейта – вторжение Ирака в 1990 году. За 5 недель Саддам Хусейн захватил всю страну, а через 7 месяцев международная коалиция под руководством США освободила Кувейт. Упомянутый уже остров Файлака полностью эвакуировали, и там остался заброшенный городок с пробитыми пулями домами, ржавыми танками и обломками, торчащими из песков.

Файлака расположена в 20 километрах от города Кувейт, и именно там сосредоточено большинство археологических сокровищ. То есть это абсолютный must-visit для любителей туризма. На небольшом клочке суши здесь есть следы бронзового века, эллинистического периода, исламская архитектура и остатки войны с Ираком. Добраться туда можно на пароме за 45 минут. Это одно из немногих мест в регионе, где три тысячелетия цивилизаций видны буквально друг за другом.

Самая известная туристическая фишка Кувейта – это, пожалуй, Зеркальный дом (Mirror House или Khalifa & Lidia Qattan Art Museum), как отмечает gpsmycity.com. Явление уникальное даже в масштабах планеты: это единственный в мире дом, полностью покрытый зеркальной мозаикой, снаружи и внутри – пол, стены, потолок, даже ванная комната. Всего там более 30 тематических комнат – "Планета Земля", "Вселенная", "Коридор народов" и другие. Локация очень популярна, поэтому попасть туда можно только по предварительной записи.

Известны и Башни Кувейта – три сферические башни на побережье залива, символ страны и главная фотолокация. Самая высокая достигает 187 метров, а в сферах размещены вращающаяся смотровая площадка и ресторан. Неподалеку и Великая мечеть Кувейта, вмещающая до 10 тысяч человек и открытая для посетителей, даже не мусульман, в отдельные часы.

Что делать в Кувейте – опыт туриста: смотрите видео BrentTimm

Также стоит обратить внимание на Сук Аль-Мубаракия, старейший рынок города, и Кувейтский национальный музей с диорамами жемчужного промысла и уникальным планетарием. А потом можно отдохнуть в Аль-Шахид-парке в центре города – это современный ландшафтный парк с подземным культурным центром.

Важно! Из-за боевых действий на Ближнем Востоке в марте 2026 года туризм является опасным. Но этот сложный период закончится, и тогда точно запишите Кувейт в свой тревел-календарь.

Каикие еще интересные факты есть о туристических местах других регионов Азии?