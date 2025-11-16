А мовиться тут про склеп-усипальницю родини Потоцьких. І 24 Канал із посиланням на "20 хвилин" розповість про нього докладніше.

Склеп-усипальниця Потоцьких у Печері: чому цю перлину Вінниччини варто побачити кожному?

Ця унікальна архітектурна пам'ятка збудована у 1904 році. Споруда у неороманському стилі зовні одразу нагадує костел чи палац – зі своїми витонченими формами та легкими декоративними елементами.

Але насправді це усипальниця. Як зазначає findway, її збудували за проєктом Владислава Городецького, що родом якраз із території сучасної Вінниччини. Причім архітектор грошей за роботу не взяв, і тоді граф подарував тому дорогу рушницю.

Городецький, до слова, також відомий авторством "Будинку з химерами" у Києві та працею над іншими видатними спорудами. Ця ж його робота у Печері складається з двох частин – підземної усипальниці та надземної каплиці.

Для будівництва використовували граніт, піщаник, бетон і дуб, що додає комплексу особливого шарму і міцності. А в інтер'єрі й екстер'єрі застосували складну техніку різьблення по мокрому бетону, завдяки чому вдалося створити справжнє повітряне мереживо декоративних елементів.

Унікальна усипальниця Потоцьких на Вінниччині у селі Печера: дивіться відео travellomka1205

Склеп-усипальницю звели на замовлення подружжя Костянтина і Яніни Потоцьких. Ця впливова шляхетська родина володіла тут землею наприкінці ХІХ – на початку ХХ століть. Колись тут також була парадна садиба з розкішними алеями та парком.

Станом на сьогодні від первісної садиби збереглися парк і кілька господарських будівель. Але саме склеп-усипальниця залишається найвідомішою визначною пам'яткою села.

