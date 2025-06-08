Через російську агресію безпекова ситуація в Україні залишається напруженою. Попри це, на Заході України можна знайти відносно безпечні місця для відпочинку. Куди відправитися у відпустку – розповідає 24 Канал.

Дивіться також Озеро з білосніжним піском чи найбільший зоопарк: куди поїхати біля Львова на вихідні

Карпати

Українські Карпати – це чудове місце для спокійного відпочинку та втечі від міського шуму. Чисте гірське повітря, прохолода, мальовничі краєвиди та водоспади дозволять відволіктися від буденних справ.

Карпати пропонують різноманітний відпочинок. Наприклад, місто Яремче пропонує затишні водоспади, стежки для прогулянок та гуцульські традиції. Місто Славськ підійде для тих, хто шукає спокійні піші прогулянки або катання на велосипеді. Також у цьому містечку багато затишних котеджів.



Карпати / Фото Маруся Литвин

У Карпатах варто побачити гірські озера, серед яких Синевир, Несамовите чи Бребенескул. Наприклад, на озеро Синевир можна добратися на автомобілі. Окрім того, варто побачити Чорногірський або Боржавський хребти.

Шацькі озера

На початку червня відпочивальники починають їхати на Шацькі озера у Волинській області. Ці озера – одна з найбільш улюблених локацій для відпочинку українців, що складається з понад 30 водойм, а найбільше озеро – Світязь.

Найтеплішим періодом на Шацьких озерах є середина червня – кінець серпня включно. Вода в озерах чиста, прозора, безпечна для купання, а купальний сезон триває до кінця вересня.



Шацькі озера / Фото Тетяна Гаркуша

Окрім Світязя, також популярні такі озера: Пісочне, Чорне Велике, Люцимер, Пулемецьке, Соминець та Кримне.

Бакота

В останні роки Бакота в Хмельницькій області стала справжнім відкриттям для багатьох українців. Неймовірні пейзажі Дністровського водосховища, скелі та унікальна історія затопленого села приваблюють тисячі мандрівників.

Для туристів доступні різноманітні види відпочинку: від екскурсій до активних пригод, а також різні варіанти проживання – від зеленого туризму до готелів зі SPA-послугами.



Бакота / Владислав Дихтяренко

Літо – це ідеальний період, щоб побачити Бакоту й насолодитися теплою погодою для купання і прогулянок.