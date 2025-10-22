Видання Mirror поділилося 12 напрямками для подорожі залежно від того, на який місяць планується відпустка. Про це повідомляє 24 Канал.

Куди поїхати за сонцем і теплом?

Січень – Тенеріфе. На цьому іспанському острові цілий рік панує м'який і теплий клімат. У січні сюди можна втекти від європейських морозів, адже температура повітря на Тенеріфе вдень не опускається нижче +20 градусів. Водночас після Нового року ціни на проживання у готелях і авіаквитки зменшуються, а натовпи туристів зникають.

Лютий – Марракеш. Відпочинок у Марокко в лютому стане справжнім порятунком від зимової меланхолії. У Марракеші тепло, весело і недорого. Тут можна провести свою ідеальну "літню" відпустку посеред зими.

Березень – Лас-Вегас. Експерти радять саме це гламурне місто, щоб зустріти весну. Але можна обрати й більш бюджетні варіанти у Європі – Мальту або Мадейру.

Квітень – Рим. Влітку в столиці Італії дуже спекотно і гамірно. Туристів стільки, що роздивитися всі архітектурні пам'ятки і визначні місця – завдання з зірочкою. Краще їхати у Рим у квітні, коли погода вже комфортна для прогулянок, а туристів ще не так багато.

У квітні в Римі достатньо тепло для джелато та посиденьок на площах, і достатньо прохолодно, щоб можна було ходити по них цілий день. Рим має найкращий вигляд, коли місцевих жителів більше, ніж туристів,

– наголосили туристичні експерти.

До речі, як пише Express, деякі туристи вважають Рим переоціненим містом. Тревел-блогер з Великої Британії Гаррі Джаггард заявив, що в цьому місті нема особливої атмосфери і загалом воно не відображає італійську культуру. На кожному кроці у Римі вас чекають натовпи туристів.

Травень – Анталія. Наприкінці весни у Туреччині можна відпочити в розкішному готелі зі системою "все включено" за ціною, яка точно буде дешевшою, аніж влітку. До того ж повітря буде не таким спекотним, як у розпал сезону.

Червень – Родос. У червні на Родосі вже спекотно, але не нестерпно. Вода у морі – кришталево чиста, а пляжі ще не переповнені, бо пік сезону припадає на середину літа.

Липень – Алгарве. Історична провінція на півдні Португалії чудово пійде для сімейного відпочинку. Крім того, у цей період ціни тут дешевші, ніж в Іспанії.

Серпень – Хорватія. Навіть велика кількість туристів не здатна зіпсувати шарм курортних міст Хорватії. Тут є чудові клуби на березі моря, можливості для подорожей між островами та бірюзова вода у морі.

Зверніть увагу! Якщо ви поїдете у відпустку в Хорватію, то раніше ми розповідали про сувеніри та продукти, які варто привезти з цієї країни собі або на подарунок. Серед них є секретна приправа кожної хорватської господині, найсмачніший сир у країні, який виробляють на острові Паг, сушені білі гриби тощо.

Вересень – Севілья. У цьому іспанському місті у вересні все ще спекотно, але пляжі вже не такі переповнені як влітку. У Севільї можна продовжити собі літо і провести кілька чудових днів на березі моря.

Жовтень – Кіпр. Поїздка на Кіпр на осінні канікули змусить вас забути, що вдома вже от-от настане зима. Тут погода досі тепла і комфортна для прогулянок.

Листопад – Єгипет. У листопаді в Єгипті нарешті спадає пекельна спека. Вода у морі досі тепла, але сонце вже не таке палюче, тож можна не лише засмагати на пляжі, а й вирушити на екскурсії.

Грудень – Дубай. Якщо різдвяні ярмарки у Європі вас не цікавлять, бо ви справжні фанат літа, тоді ідеальним завершенням року стане відпустка у Дубаї.