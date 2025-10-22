Издание Mirror поделилось 12 направлениями для путешествия в зависимости от того, на какой месяц планируется отпуск. Об этом сообщает 24 Канал.

Читайте также Этот остров в Европе признали лучшим местом для семейного отдыха летом-2026

Куда поехать за солнцем и теплом?

Январь – Тенерифе. На этом испанском острове круглый год царит мягкий и теплый климат. В январе сюда можно убежать от европейских морозов, ведь температура воздуха на Тенерифе днем не опускается ниже +20 градусов. В то же время после Нового года цены на проживание в отелях и авиабилеты уменьшаются, а толпы туристов исчезают.

Февраль – Марракеш. Отдых в Марокко в феврале станет настоящим спасением от зимней меланхолии. В Марракеше тепло, весело и недорого. Здесь можно провести свой идеальный "летний" отпуск посреди зимы.

Март – Лас-Вегас. Эксперты советуют именно этот гламурный город, чтобы встретить весну. Но можно выбрать и более бюджетные варианты в Европе – Мальту или Мадейру.

Апрель – Рим. Летом в столице Италии очень жарко и шумно. Туристов столько, что рассмотреть все архитектурные памятники и достопримечательности – задача со звездочкой. Лучше ехать в Рим в апреле, когда погода уже комфортная для прогулок, а туристов еще не так много.

В апреле в Риме достаточно тепло для джелато и посиделок на площадях, и достаточно прохладно, чтобы можно было ходить по ним целый день. Рим имеет лучший вид, когда местных жителей больше, чем туристов,

– отметили туристические эксперты.

Кстати, как пишет Express, некоторые туристы считают Рим переоцененным городом. Тревел-блогер из Великобритании Гарри Джаггард заявил, что в этом городе нет особой атмосферы и вообще он не отражает итальянскую культуру. На каждом шагу в Риме вас ждут толпы туристов.

Май – Анталия. В конце весны в Турции можно отдохнуть в роскошном отеле с системой "все включено" по цене, которая точно будет дешевле, чем летом. К тому же воздух будет не таким жарким, как в разгар сезона.

Июнь – Родос. В июне на Родосе уже жарко, но не невыносимо. Вода в море – кристально чистая, а пляжи еще не переполнены, потому что пик сезона приходится на середину лета.

Июль – Алгарве. Историческая провинция на юге Португалии прекрасно пойдет для семейного отдыха. Кроме того, в этот период цены здесь дешевле, чем в Испании.

Читайте также "Дешевле чем в Буковеле": украинка рассказала, сколько потратила за день в Южной Корее

Август – Хорватия. Даже большое количество туристов не способно испортить шарм курортных городов Хорватии. Здесь есть замечательные клубы на берегу моря, возможности для путешествий между островами и бирюзовая вода в море.

Обратите внимание! Если вы поедете в отпуск в Хорватию, то ранее мы рассказывали о сувенирах и продуктах, которые стоит привезти из этой страны себе или на подарок. Среди них есть секретная приправа каждой хорватской хозяйки, самый вкусный сыр в стране, который производят на острове Паг, сушеные белые грибы и тому подобное.

Сентябрь – Севилья. В этом испанском городе в сентябре все еще жарко, но пляжи уже не такие переполненные как летом. В Севилье можно продолжить себе лето и провести несколько замечательных дней на берегу моря.

Октябрь – Кипр. Поездка на Кипр на осенние каникулы заставит вас забыть, что дома уже вот-вот наступит зима. Здесь погода до сих пор теплая и комфортная для прогулок.

Ноябрь – Египет. В ноябре в Египте наконец спадает адская жара. Вода в море до сих пор теплая, но солнце уже не такое палящее, поэтому можно не только загорать на пляже, но и отправиться на экскурсии.

Декабрь – Дубай. Если рождественские ярмарки в Европе вас не интересуют, потому что вы настоящие фанат лета, тогда идеальным завершением года станет отпуск в Дубае.