Коли плануєте подорож, особливо з дітьми, хочеться, щоб всі отримали максимальне задоволення від відпочинку. Тож ми підготували добірку найцікавіших локацій за кордоном, аби ваша відпустка пройшла якомога ідеальніше та залишила лише приємні спогади. Тож залишайтесь з нами та читайте статтю від 24 Каналу з посиланням на Hotels.24.ua.

Дивіться також Трагічна сторінка історії Львова: це беззаперечно наймоторошніше місце у місті

Куди поїхати з дітьми на відпочинок за кордон?

1. Єгипет, ОАЕ чи Туніс

На осінні канікули з дитиною можна полетіти за гарячим туром у Єгипет, ОАЕ чи Туніс. У цей період там тепло: вдень близько від + 28 до + 32 градусів, а вода в морі прогрівається до + 26 градусів. Це чудовий варіант, щоб продовжити літо, поки в Україні холодно та дощить. Єгипет особливо популярний серед сімей із дітьми завдяки короткому перельоту, безвізовому режиму, теплому морю та зручним готелям. Для малечі є аквапарки, водні гірки, ігри з аніматорами та можливість покататися на верблюдах.

Відпочинок у Єгипті з дітьми / фото Depositphotos

2. Біллунн, Данія

Містечко Біллунн у Данії відоме на весь світ, як батьківщина легендарного конструктора Lego. Саме тут розташований один із найвідоміших дитячих парків розваг Legoland Billund, справжній світ, створений із мільйонів кольорових кубиків. Парк поділений на кілька зон для дітей різного віку: у Lego City можна побачити пожежну станцію та фабрику Lego, у Mini Land мініатюрні копії відомих пам'яток світу, а в Duplo Land наймолодші відвідувачі проходять навчання в дитячій автошколі та отримують свої перші "водійські права". Багатьом дорослим цікаво гуляти цим парком, тож можна насолодитись прогулянкою на цій локації всією сім'єю.

3. Відень, Австрія

Відень – культурна столиця з величними палацами, парками та музеями, де кожна сім'я знайде розваги на свій смак. Тут варто завітати до трьох особливих локацій для дітей: Будинку музики, Будинку метеликів та Будинку моря. Будинок музики – це інтерактивний музей у казковій будівлі, де можна створювати музику, грати на інструментах і навіть стати диригентом Віденського оркестру. Особливо цікаво відвідати зал "Ліс свідомості", де кожна поверхня видає свій унікальний звук.

Будинок музики у Відні / фото Journeys-6-senses

Будинок метеликів розташований біля палацу Хофбург у тропічному павільйоні, де літають сотні видів метеликів серед водоспадів, ставок і рослин. Метелики можуть сісти на руки відвідувачів, створюючи атмосферу справжнього тропічного раю.

Будинок моря – це найбільший акваріум Австрії, де мешкають понад 10 тисяч морських і наземних тварин. Прозорий тунель дозволяє спостерігати за акулами, скатами та рибами, а тропічна зона демонструє змій, ящірок і мавпочок. З 11-го поверху відкривається панорамний вид на Відень.

Дивіться також Мало хто знає, але на одній з найкрасивіших вулиць Львова колись були шахти

Як правильно планувати відпочинок з дітьми?

Як пише TAPairPortugal, подорожі з дітьми – це не лише відпочинок, а й можливість дати їм свободу, автономію та світ. При плануванні важливо правильно обирати пункт призначення, враховувати готель, медичні послуги, транспорт, клімат та культуру. Зручне розташування, бажано в центрі, допоможе економити час і уникати довгих поїздок.

Дітей варто залучати до підготовки: показувати фото, розповідати про місцеву мову, їжу та звичаї, щоб вони були зацікавлені і зберегли яскраві спогади. Також треба ретельно продумувати маршрут: уникайте довгих переїздів, беріть іграшки та розваги, щоб маленькі мандрівники були спокійні та зайняті. Не перевантажуйте програму. Дозвольте кожному обирати активність, робіть маршрут простим і враховуйте ритм сім'ї. Не обов'язково встигнути побачити все за одну поїздку: головне, щоб подорож була цікавою, комфортною та залишила теплі спогади для всіх.

Де відпочити з дітьми в Україні?