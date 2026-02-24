Цього тижня ще можна "застрибнути в останній вагон" й насолодитися зимовим вікендом, пише 24 Канал. Ці гірськолижні траси нічим не гірші, ніж у Буковелі, тож шанувальники засніжених схилів мають можливіть обрати найбільш оптимальний для себе варіант.
Читайте також Планувати подорож треба вже: коли в Ужгороді зацвіте сакура
Куди поїхати кататися на лижах?
Звенів
Гірськолижний комплекс розташований в селі Орявчик. Про нього точно знають ті, хто хоче втекти на відпочинок подалі від зайвої метушні. Оселитися можна в дерев’яних будиночках серед гір з неймовірним краєвидом.
Відпочивальники можуть вирушити на гірськолижний комплекс "Орявчик-Тисовець", піднятися на Парашку чи прогулятися вздовж річки Орява. Неподалік є водоспади Гуркало та Кам’янка.
Славське
Це один із найпопулярніших зимових напрямків, куди зручно дістатися потягом. Пік сезону у Славському вже минув, тому кінець лютого – гарна можливість покататися на лижах без сотні відпочивальників.
Тут є 11 трас різної складності загальною протяжністю 22 кілометри. Кататися можна на схилах Тростяна, Погара, Високого Верху, Кременя та Менчила. Окрема гордість – найдовший крісельний витяг в Україні довжиною 2700 метрів.
Поруч працює курорт "Захар Беркут" із різними типами витягів та прокатом спорядження. Тож варіантів для активного відпочинку вистачає і для новачків, і для тих, хто впевнено стоїть на лижах.
Плай
Відпочивальники відзначають, що вечірнє катання на Плаю – це особлива магія. Коли сонце ховається за вершинами, а траси освітлюються м’яким світлом прожекторів – починається особлива атмосфера, яку варто відчути кожному. У цю пору менше метушні та більше простору для катання. Тож сюди варто завітати всім, хто хоче спробувати вечірній відпочинок.
Які підготуватися до зимового походу з наметом?
Для зимового походу в гори з наметом необхідно мати теплий спальний мішок, каремат, теплий одяг, лопату та зимовий газовий балон. Перед походом важливо зареєструватися у рятувальників, вказавши свій маршрут, а також завантажити мобільний додаток для надсилання сигналу SOS. Ці поради дали блогерці Христині Жук користувачі соцмережі threads, які ходили у зимові походи з ночівлею.
Що ще варто прочитати?
Рахів на Закарпатті відомий значним перепадом висот вулиць та популярними туристичними об'єктами, такими як Карпатський біосферний заповідник та Музей екології гір.
Берегове відоме як термальна та винна столиця України з унікальною культурною атмосферою, адже розташоване воно дуже близько до угорського кордону.