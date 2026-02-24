Цього тижня ще можна "застрибнути в останній вагон" й насолодитися зимовим вікендом, пише 24 Канал. Ці гірськолижні траси нічим не гірші, ніж у Буковелі, тож шанувальники засніжених схилів мають можливіть обрати найбільш оптимальний для себе варіант.

Куди поїхати кататися на лижах?

Звенів

Гірськолижний комплекс розташований в селі Орявчик. Про нього точно знають ті, хто хоче втекти на відпочинок подалі від зайвої метушні. Оселитися можна в дерев’яних будиночках серед гір з неймовірним краєвидом.

Відпочивальники можуть вирушити на гірськолижний комплекс "Орявчик-Тисовець", піднятися на Парашку чи прогулятися вздовж річки Орява. Неподалік є водоспади Гуркало та Кам’янка.

Славське

Це один із найпопулярніших зимових напрямків, куди зручно дістатися потягом. Пік сезону у Славському вже минув, тому кінець лютого – гарна можливість покататися на лижах без сотні відпочивальників.

Тут є 11 трас різної складності загальною протяжністю 22 кілометри. Кататися можна на схилах Тростяна, Погара, Високого Верху, Кременя та Менчила. Окрема гордість – найдовший крісельний витяг в Україні довжиною 2700 метрів.

Поруч працює курорт "Захар Беркут" із різними типами витягів та прокатом спорядження. Тож варіантів для активного відпочинку вистачає і для новачків, і для тих, хто впевнено стоїть на лижах.

Плай

Відпочивальники відзначають, що вечірнє катання на Плаю – це особлива магія. Коли сонце ховається за вершинами, а траси освітлюються м’яким світлом прожекторів – починається особлива атмосфера, яку варто відчути кожному. У цю пору менше метушні та більше простору для катання. Тож сюди варто завітати всім, хто хоче спробувати вечірній відпочинок.

Які підготуватися до зимового походу з наметом?

Для зимового походу в гори з наметом необхідно мати теплий спальний мішок, каремат, теплий одяг, лопату та зимовий газовий балон. Перед походом важливо зареєструватися у рятувальників, вказавши свій маршрут, а також завантажити мобільний додаток для надсилання сигналу SOS. Ці поради дали блогерці Христині Жук користувачі соцмережі threads, які ходили у зимові походи з ночівлею.

