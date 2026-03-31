Не попсові Барселона чи Мадрид: 5 міст в Іспанії, які варто відвідати хоча б раз у житті

Іспанія – це одна з найпопулярніших європейських країн серед туристів. Лише за минулий рік її відвідало 96,8 мільйона іноземців. Більшість туристів їдуть у такі популярні міста як Барселона і навіть не знають, де приховані справжні перлини цієї країни.

Для тих, хто хоче відчути справжню Іспанію без туристів, Travel Off Path підготував список з 5 міст, які змінять ваші уявлення про цю країну.

Які унікальні міста варто відвідати в Іспанії?

Ла-Корунья

Це жваве портове місто розташоване на березі Атлантичного океану і славиться скляними, пофарбованими в білий колір фасадами та вузькими провулками, що ведуть до аркадних площ. Серце Ла-Коруньї – це площа Марії Піти, яку так назвали на честь місцевої героїні – жінки, що протистояла англійській армаді.

Прогулявшись пів години узбережжям від центру, можна побачити Вежу Геркулеса – найстаріший у світі римський маяк, який досі працює. Його історія сягає I століття нашої ери. Маяк розташований на вітряних скелях серед диких атлантичних пляжів і є втіленням магії Старого Світу.



Вежа Геркулеса у Ла-Коруньї

Менорка

Менорка – це спокійніша та чистіша альтернатива популярній Майорці, це справжній ковток свіжого повітря посеред метушливого іспанського літа. Значна частина острова перебуває під охороною ЮНЕСКО, через що вона досі незабудована й автентична. Тут є менше розважальних зон та дорогих готелів, та більше дикої природи та середньовічної архітектури.

Острів Менорка

Ієрро

Ієрро – це маленький віддалений острів Канарського архіпелагу. Тут немає готелів "все включено" та ідеальної пляжної інфраструктури. Зате є лаврові ліси, вулканічні ландшафти та сімейні виноградники. Тут обов'язково треба відвідати оглядовий майданчик Мірадор-де-ла-Пенья, з якого відкриваються захопливі види на Атлантику.

Куенка

Це місто поєднує типові європейські вулички, перший готичний собор Іспанії та круті скелі, на яких стоять будинки. Дерев'яні балкони виступають над ущелинами і здається, що вони от-от впадуть. У деяких будинках досі живуть місцеві, деякі – працюють як ресторани, у які точно варто завітати.

Будинки на скелях у Куенці

Сеута

Сеута – це іспанське автономне місто, яке розташоване на іншому континенті – в Африці. Тут Андалусія зустрічається з Марокко, що створює абсолютно унікальну для Іспанії атмосферу. За даними у Вікіпедії, цей іспанський анклав з трьох сторін оточений територією Марокко і лише з півночі – водами Середземного моря.

На початку 8 століття Сеуту завоювали мусульмани, а згодом – захопили португальці. Іспанії місто належить з 1668 року.

