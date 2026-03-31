Для тех, кто хочет почувствовать настоящую Испанию без туристов, Travel Off Path подготовил список из 5 городов, которые изменят ваши представления об этой стране.
Какие уникальные города стоит посетить в Испании?
Ла-Корунья
Этот оживленный портовый город расположен на берегу Атлантического океана и славится стеклянными, окрашенными в белый цвет фасадами и узкими переулками, ведущими к аркадным площадям. Сердце Ла-Коруньи – это площадь Марии Питы, которую так назвали в честь местной героини – женщины, противостоявшей английской армаде.
Прогулявшись полчаса по побережью от центра, можно увидеть Башню Геркулеса – старейший в мире римский маяк, который до сих пор работает. Его история восходит к I веку нашей эры. Маяк расположен на ветряных скалах среди диких атлантических пляжей и является воплощением магии Старого Света.
Башня Геркулеса в Ла-Корунье / Фото Alby Set
Менорка
Менорка – это спокойная и чистая альтернатива популярной Майорке, это настоящий глоток свежего воздуха среди суетливого испанского лета. Значительная часть острова находится под охраной ЮНЕСКО, из-за чего она до сих пор незастроенная и аутентичная. Здесь меньше развлекательных зон и дорогих отелей, но больше дикой природы и средневековой архитектуры.
Остров Менорка / Фото Depositphotos
Иерро
Иерро – это маленький отдаленный остров Канарского архипелага. Здесь нет отелей "все включено" и идеальной пляжной инфраструктуры. Зато есть лавровые леса, вулканические ландшафты и семейные виноградники. Здесь обязательно надо посетить смотровую площадку Мирадор-де-ла-Пенья, с которой открываются захватывающие виды на Атлантику.
Куэнка
Этот город сочетает типичные европейские улочки, первый готический собор Испании и крутые скалы, на которых стоят дома. Деревянные балконы выступают над ущельями и кажется, что они вот-вот упадут. В некоторых домах до сих пор живут местные, некоторые – работают как рестораны, которые точно стоит посетить.
Дома на скалах в Куэнке / Фото Depositphotos
Сеута
Сеута – это испанский автономный город, который расположен на другом континенте – в Африке. Здесь Андалусия встречается с Марокко, что создает совершенно уникальную для Испании атмосферу. По данным в Википедии, этот испанский анклав с трех сторон окружен территорией Марокко и лишь с севера – водами Средиземного моря.
В начале 8 века Сеуту завоевали мусульмане, а впоследствии – захватили португальцы. Испании город принадлежит с 1668 года.
Какие еще места в Испании стоит увидеть?
Благодаря своим нетронутым пляжам и пешеходным маршрутам популярным в Испании становится остров Онс. Добраться до острова можно только морем и то не всем – власть контролирует количество туристов, которое ежедневно сюда прибывает. Такое решение приняли для сохранения природы Онса.
В списке самых красивых мест мира в 2026 году первое место занял испанский горный регион Пикос-де-Европа. Здесь есть густые леса, известняковые горы и глубокие ущелья.