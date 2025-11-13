Мовиться про так звану "піцерію на Сотці", що на Незалежності, 39 в Івано-Франківську. І 24 Канал із посиланням на karbivskiyy у тіктоці розповість про неї докладніше.

Чому ця проста піцерія на Стометрівці – особлива гастрономічна родзинка Франківська?

Цей заклад в Івано-Франківську відомий по-особливому смачною піцою. Родзинкою є те, що їдять там навстоячки, тож у народі так і кажуть – "стояча піца на Сотці" (за розташування на частині вулиці Незалежності, відомій як Стометрівка).

Піцерія від своєї появи миттєво стала символом міста, а це було ще кількадесят років тому. Не дивно, що це місце обирають як місцеві, так і гості Франківська – репутація піцерії поширена та стійка.

Цікаво, що формат та інтер'єри закладу майже незмінні від моменту відкриття. А ще піцу тут часто називають студентською – через ціну, адже вона більш ніж приємна, всього 45 гривень. Варіантів традиційно тільки два – з грибами та з ковбасою.

До слова, у Тредс обговорювали цю піцу неодноразово. І, до прикладу, там можна зустріти такі коментарі, що яскраво розкривають значення цього місця:

"Це не про смак, і не про ціну. Це про юнацтво, студентство. Та й загалом про безтурботні часи".

"Це смак дитинства , коли мама чи тато після школи приводили на піцу із сочком, яку треба було їсти за столом, який був на рівні з очима".

"Це не піца – це ціла епоха! Так, це звичайна їжа для звичайних людей, і вона смачна вже 22 роки, відколи перший раз спробував. Для мене це еталон, як не псують репутацію, а тримають марку".

