Мовиться про так звану "піцерію на Сотці", що на Незалежності, 39 в Івано-Франківську. І 24 Канал із посиланням на karbivskiyy у тіктоці розповість про неї докладніше.
Чому ця проста піцерія на Стометрівці – особлива гастрономічна родзинка Франківська?
Цей заклад в Івано-Франківську відомий по-особливому смачною піцою. Родзинкою є те, що їдять там навстоячки, тож у народі так і кажуть – "стояча піца на Сотці" (за розташування на частині вулиці Незалежності, відомій як Стометрівка).
Піцерія від своєї появи миттєво стала символом міста, а це було ще кількадесят років тому. Не дивно, що це місце обирають як місцеві, так і гості Франківська – репутація піцерії поширена та стійка.
Цікаво, що формат та інтер'єри закладу майже незмінні від моменту відкриття. А ще піцу тут часто називають студентською – через ціну, адже вона більш ніж приємна, всього 45 гривень. Варіантів традиційно тільки два – з грибами та з ковбасою.
Її знають усі – це легендарна піцерія на Стометрівці Івано-Франківська: дивіться відео karbivskiyy
До слова, у Тредс обговорювали цю піцу неодноразово. І, до прикладу, там можна зустріти такі коментарі, що яскраво розкривають значення цього місця:
"Це не про смак, і не про ціну. Це про юнацтво, студентство. Та й загалом про безтурботні часи".
"Це смак дитинства, коли мама чи тато після школи приводили на піцу із сочком, яку треба було їсти за столом, який був на рівні з очима".
"Це не піца – це ціла епоха! Так, це звичайна їжа для звичайних людей, і вона смачна вже 22 роки, відколи перший раз спробував. Для мене це еталон, як не псують репутацію, а тримають марку".
А які цікаві туристичні магніти Івано-Франківська загалом варто відвідати?
Стометрівка, звісно – це найпопулярніша пішохідна зона міста, частина вулиці Незалежності, де зосереджено найбільше кафе, ресторанів та цікавих крамничок. Це місце зустрічей, прогулянок і культурних подій у самому центрі міста.
А ще Ратуша – це історична будівля зі спостережною вежею, з якої відкривається панорамний вид на місто. Ратуша є знаним символом міста та популярним туристичним об'єктом. Також у ній Краєзнавчий музей.
А можете завітати й на вулицю Коновальця. Вона найдовша у місті, у понад 5 кілометрів, та має багату історію, пов'язану з культурними й військовими подіями.