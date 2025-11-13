Речь идет о так называемой "пиццерии на Сотке", что на Независимости, 39 в Ивано-Франковске. И 24 Канал со ссылкой на karbivskiyy в тиктоке расскажет о ней подробнее.

Почему эта простая пиццерия на Стометровке – особая гастрономическая изюминка Франковска?

Это заведение в Ивано-Франковске известно по-особенному вкусной пиццей. Изюминкой является то, что едят там стоя, поэтому в народе так и говорят – "стоячая пицца на Сотке" (за расположение на части улицы Независимости, известной как Стометровка).

Пиццерия от своего появления мгновенно стала символом города, а это было еще несколько десятков лет назад. Неудивительно, что это место выбирают как местные, так и гости Франковска – репутация пиццерии распространена и устойчива.

Интересно, что формат и интерьеры заведения почти неизменны с момента открытия. А еще пиццу здесь часто называют студенческой – из-за цены, ведь она более чем приятная, всего 45 гривен. Вариантов традиционно только два – с грибами и с колбасой.

Ее знают все – это легендарная пиццерия на Стометровке Ивано-Франковска: смотрите видео karbivskiyy

К слову, в Тредс обсуждали эту пиццу неоднократно. И, к примеру, там можно встретить такие комментарии, ярко раскрывающие значение этого места:

"Это не о вкусе, и не о цене. Это про юношество, студенчество. Да и вообще о беззаботных временах".

"Это вкус детства , когда мама или папа после школы приводили на пиццу с сочком, которую надо было есть за столом, который был на уровне с глазами".

"Это не пицца – это целая эпоха! Да, это обычная еда для обычных людей, и она вкусная уже 22 года, с тех пор как первый раз попробовал. Для меня это эталон, как не портят репутацию, а держат марку".

