Речь идет о так называемой "пиццерии на Сотке", что на Независимости, 39 в Ивано-Франковске. И 24 Канал со ссылкой на karbivskiyy в тиктоке расскажет о ней подробнее.
Почему эта простая пиццерия на Стометровке – особая гастрономическая изюминка Франковска?
Это заведение в Ивано-Франковске известно по-особенному вкусной пиццей. Изюминкой является то, что едят там стоя, поэтому в народе так и говорят – "стоячая пицца на Сотке" (за расположение на части улицы Независимости, известной как Стометровка).
Пиццерия от своего появления мгновенно стала символом города, а это было еще несколько десятков лет назад. Неудивительно, что это место выбирают как местные, так и гости Франковска – репутация пиццерии распространена и устойчива.
Интересно, что формат и интерьеры заведения почти неизменны с момента открытия. А еще пиццу здесь часто называют студенческой – из-за цены, ведь она более чем приятная, всего 45 гривен. Вариантов традиционно только два – с грибами и с колбасой.
Ее знают все – это легендарная пиццерия на Стометровке Ивано-Франковска: смотрите видео karbivskiyy
К слову, в Тредс обсуждали эту пиццу неоднократно. И, к примеру, там можно встретить такие комментарии, ярко раскрывающие значение этого места:
"Это не о вкусе, и не о цене. Это про юношество, студенчество. Да и вообще о беззаботных временах".
"Это вкус детства, когда мама или папа после школы приводили на пиццу с сочком, которую надо было есть за столом, который был на уровне с глазами".
"Это не пицца – это целая эпоха! Да, это обычная еда для обычных людей, и она вкусная уже 22 года, с тех пор как первый раз попробовал. Для меня это эталон, как не портят репутацию, а держат марку".
А какие интересные туристические магниты Ивано-Франковска в целом стоит посетить?
Стометровка, конечно – это самая популярная пешеходная зона города, часть улицы Независимости, где сосредоточено больше всего кафе, ресторанов и интересных магазинов. Это место встреч, прогулок и культурных событий в самом центре города.
А еще Ратуша – это историческое здание с наблюдательной башней, с которой открывается панорамный вид на город. Ратуша является известным символом города и популярным туристическим объектом. Также в ней Краеведческий музей.
А можете посетить и на улицу Коновальца. Она самая длинная в городе, более 5 километров, и имеет богатую историю, связанную с культурными и военными событиями.