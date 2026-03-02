"Червоний список" туриста: куди не варто планувати подорож у 2026 через небезпеку

Вибір напрямку для подорожі важливий крок, адже варто врахувати всі можливі нюанси. Є країни та регіони, які краще не включати у плани подорожей через підвищений рівень небезпеки та високий рівень злочинності.

Світ пропонує 195 країн для мандрівників, але не всі туристичні напрямки відповідають очікуванням. Деякі країни виглядають привабливо на фото, але на практиці можуть розчарувати через високі ціни, складну логістику або ж небезпеку, розповідає The Broke Back Packer.

Які напрямки краще оминути у 2026 році та чому?

Марокко

Попри популярність серед бюджетних мандрівників, Марокко може бути важким для туристів. Місто Марракеш відоме агресивними торговцями, настирливими жебраками та шахраями. Спекотний клімат і хаотичні базари часто перевантажують туристів, а очікувана романтика старовинних міст не завжди відповідає реальності.

Об'єднані Арабські Емірати

Міністерство оборони ОАЕ повідомило про грубий напад із застосуванням іранських балістичних ракет. Цей інцидент стався на тлі загострення регіональної напруженості: 28 лютого США та Ізраїль завдали ударів по військових та ядерних об'єктах Ірану, спричинивши вибухи в Тегерані та інших великих містах. У відповідь бази США були атаковані у фактично всіх країнах Перської затоки.



Прогноз безпеки для туристів наразі залишається невтішним, тож поїздки до ОАЕ в цей період не рекомендуються через високий рівень ризику непередбачуваних інцидентів.

Індія

Індія – це країна контрастів, з неймовірною культурою та природою, але вона може бути важкою для туристів через переповнені міста, хаотичний транспорт та високий рівень шахрайства. Особливо Делі та інші великі міста можуть залишити відчуття стресу та дискомфорту.

В'єтнам

В'єтнам приваблює дешевими готелями та вражаючими ландшафтами, але високі температури, велика кількість людей та інтенсивний трафік можуть стати випробуванням для туристів. Для спокійного відпочинку ця країна не завжди підходить.

Коста-Рика

Коста-Рика славиться природою і стилем життя "pura vida", але висока вартість проживання та туристичні переповнені місця роблять її складною для бюджетних мандрівників. Багато напрямків переоцінені через популярність у соцмережах.

Балі, Індонезія

Балі відоме туристичними центрами, як-от Чангу та Убуд, але вони переповнені експатами та туристами. Місцева культура та природа часто залишаються поза основними маршрутами, тому подорож без ретельного планування може бути менш насиченою та автентичною.

Японія

Японія приваблює унікальною культурою та пейзажами, але її інтенсивний ритм життя та складності у спілкуванні з місцевими можуть створювати відчуття ізоляції для туристів. Крім того, висока вартість проживання робить бюджетні подорожі складними.

Бахрейн

Бахрейн – невелика країна Перської затоки з обмеженою природою та культурним досвідом. Високі температури та дороговизна житла роблять його не надто комфортним для туристів, особливо тих, хто шукає активний відпочинок або автентичну атмосферу.

Болівія

Болівія пропонує унікальні ландшафти, як-от Солончак Уюні, але туристи можуть зіткнутися з проблемами гігієни, неприємними умовами транспорту та низькою якістю сервісу. Туристичні маршрути часто перевантажені, а відсутність доступної інфраструктури робить подорож складною для багатьох мандрівників.

