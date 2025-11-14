Якщо вам цікаво дізнатись більше подробиць, то залишайтесь з нами та читайте статтю від 24 Каналу з посиланням на BuzzFeed.
Що шокує туристів в інших країнах?
1. Японія
Під час відвідування Японії одразу кидається в очі тиша в громадських місцях. У метро ніхто не розмовляє: люди читають, дивляться в телефони або просто мовчать. Після галасливого транспорту така спокійна атмосфера спершу дивує, але дуже швидко починає подобатися.
2. В'єтнам
Рух у В'єтнамі здається повним хаосом: мопеди всюди, постійні перестроювання, пішоходи переходять дорогу там, де хочуть. Здається дивом, що аварій небагато, але місцеві пояснюють: у їхньому місті щомісяця приблизно 30 людей гинуть у ДТП.
3. Франція
На місцевих баскетбольних матчах у Франції панує незвична тиша. Глядачі більше спілкуються між собою, ніж стежать за грою. Атмосфера нагадує дружню зустріч, а не спортивний матч: без криків, без емоційних вигуків, просто спокійні оплески та легкий гомін.
4. Австралія
Як пише Jade Logan, туристів часто вражає контрастність країни, навіть якщо вони бувають там неодноразово. У штатах Новий Південний Уельс та Вікторія найбільше помітні такі особливості:
- Надзвичайно свіжа й корисна їжа: значно якісніша, ніж у багатьох інших країнах.
- Культ фітнесу на прибережних районах, особливо на північних пляжах Сіднея, де майже кожен стежить за формою.
- Навіть невеликий дощ здатен спричинити затоплення, що дивує багатьох мандрівників.
- Різниця в поведінці місцевих: чоловіки зазвичай дуже спокійні, жінки привітні, але значно стриманіші й суворіші.
- Холодний океан, який може лишатися прохолодним навіть у літній сезон.
- Дуже часта лайка в розмовах, зокрема використання грубих слів, що для іноземців спочатку звучить занадто різко.
