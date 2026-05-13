Цей кар'єр нагадує іншу планету: унікальна локація Кривого Рогу, яка зовсім скоро може зникнути

У Кривому Розі є місця, які вражають масштабом і виглядом, але водночас приховують промислову історію та небезпеку. Серед них і затоплений кар'єр НКГЗК, відомий як "Криворізький Байкал", який може зникнути вже у найближчі роки.

На просторах платформи тредс ми натрапили на дуже гарні світлини Kateryna Koshova. На них показано унікальний об'єкт у Кривому Розі, який уже сьогодні називають справжньою техногенною пам'яткою, але водночас він може повністю зникнути у найближчі 10 – 15 років. Йдеться про затоплений кар'єр Новокриворізького гірничо-збагачувального комбінату, відомий серед місцевих як "Криворізький Байкал".

Дивіться також Унікальний льох Колачевського: як у Кривому Розі зберігся рідкісний об'єкт минулого

Як утворилося штучне озеро у кар'єрі Кривого Рогу та яка його майбутня доля?

Це єдиний у місті відпрацьований залізорудний кар'єр із великою водною поверхнею всередині (якщо не враховувати старі дореволюційні рудники – 24 Канал), який сьогодні виглядає як незвичайне штучне озеро посеред промислового ландшафту, розповідає Krivoyrog_ig.

Як виглядає кар'єр / інстаграм krivoyrog_ig

Розробку кар'єру розпочали ще у 1961 році, а вже у 1978-му почалося його поступове засипання відвальною породою, яке триває і досі. Причина проста – на глибині близько 100 метрів почали зустрічатися великі обсяги порожньої породи, через що видобуток залізної руди став економічно невигідним.

А ви знали, що на Техно 24 стартував великий розіграш техніки? Шукайте клікабельні гаджети у матеріалах рубрики "Інновації", накопичуйте монетки та вигравайте навушники OPPO. Головний приз – стильний смартфон ОРРО Reno15 F – розіграємо 16 червня. Не пропустіть свій шанс!

Після зупинки насосів, які відкачували ґрунтові води, кар'єр почав природно заповнюватися водою. Сьогодні його живлять підземні води та атмосферні опади, які поступово формують велике штучне озеро.

Як виглядає кар'єр / тредс ph.koshova

Чому сюди не варто їхати купатися?

Попри вражаючі краєвиди та "вау-ефект", це місце залишається промисловою зоною з підвищеною небезпекою. Спуск до води відсутній або дуже крутий (до 40 – 45 градусів), а на окремих ділянках продовжуються роботи із засипання кар'єру породою. Крім того, територія не облаштована для відпочинку, тому перебування біля води може бути ризикованим. Але сам вигляд локації викликає багато емоцій:

Який гарний Кривий Ріг, іншої планети і не треба,

– пише коментар один із користувачів на платформі тредс.

Тому важливо дотримуватися правил безпеки й не ризикувати життям заради видовищ: такі місця краще розглядати на фото або відвідувати їх лише з максимальною обережністю.

Які ще локації Кривого Рогу будуть вам цікаві?

Ми вже розповідали про скелі "Орлине гніздо" у Кривому Розі, про які мало знають навіть місцеві. Це місце максимально мальовниче та ідеально підійде для фотосесій з гарними краєвидами, тож обов'язково запам'ятайте локацію та завітайте до неї.

Або ж, чи знали ви, що у Кривому Розі була катівня прямо в центрі міста? Зараз це сучасне відділення "Нової Пошти", але колись була в'язниця НКВД, де ув'язнених жорстоко допитували для вибивання зізнань.

Також цікаво буде дізнатись, що Кривий Ріг стоїть на колишніх цвинтарях! Багато сучасних вулиць і територій були побудовані на місцях старих цвинтарів, включаючи Вулицю Кобилянського та Проспект Центральний.