Потяг повезе пасажирів до Венеції і назад. Подорож розпочнеться 30 грудня, а закінчиться – в обід 1 січня. Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на La Dolce Vita Orient Express.

Що відомо про розкішний новорічний потяг?

Туристам пропонують елегантно й розкішно відсвяткувати цей Новий рік. На потязі La Dolce Vita Orient Express пасажири проведуть 2 ночі і 3 дні. Це не просто потяг, який везе пасажирів з точки "А", в точку "Б", а святковий маршрут у дві сторони з новорічною програмою, розкішними меблями у вагонах і смачними стравами.

Розкішний лаунж у потягу / Фото La Dolce Vita Orient Express

Пасажири зможуть вийти у Монтальчіно та Венеції, де для них вже спланували незабутні враження. Вечорами гості будуть насолоджуватися живою музикою, грою на фортепіано та виконанням діджей-сетів.

Потяг розрахований лише на багатіїв, адже квиток на нього коштує 8 880 євро на одного пасажира. Можна забронювати два різних класи – делюкс каюти з розкладним диваном, двоспальним ліжком та пуфами, або каюти класу люкс, що оформлені як головні спальні з диваном, столом та двома кріслами.

Спальня у потязі / Фото La Dolce Vita Orient Express

Що кажуть туристи про потяг La Dolce Vita?

Туристи, які вже їздили потягом La Dolce Vita поділилася своїми враженнями на Tripadvisor. Усі вони були в захваті від такої мандрівки і сервісу, який надають на потязі. Пасажири зізналися, що ці враження залишаться з ними на все життя.

У серпні мені випала честь покататися на поїзді Dolce Vita до Монтальчіно. Це враження виходить далеко за рамки простого транспорту, перетворюючись на справжню подорож у часі. Повільний темп поїзда, вишукані інтер'єри та бездоганний сервіс переносять вас в епоху, коли сама подорож була частиною мрії,

– написала Алессандра.

"Східний експрес" повертається на рейки?

Після реконструкції оригінальних вагонів 20-х років культовий "Східний експрес" вийде на рейки у 2027 році. Потяг збереже розкішний стиль артдеко й буде прикрашений дорогоцінними меблями, серед яких годинники від французького ювелірного дому Cartier. Пасажири цього потяга зможуть відчути себе на місці аристократів з 19 – 20 століття. Щоправда, наразі не відомо, скільки коштуватимуть квитки на потяг.