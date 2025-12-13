Поезд повезет пассажиров в Венецию и обратно. Путешествие начнется 30 декабря, а закончится – в обед 1 января. Об этом 24 Канал сообщает со ссылкой на La Dolce Vita Orient Express.

Что известно о роскошном новогоднем поезде?

Туристам предлагают элегантно и роскошно отпраздновать этот Новый год. На поезде La Dolce Vita Orient Express пассажиры проведут 2 ночи и 3 дня. Это не просто поезд, который везет пассажиров из точки "А", в точку "Б", а праздничный маршрут в две стороны с новогодней программой, роскошной мебелью в вагонах и вкусными блюдами.

Роскошный лаунж в поезде / Фото La Dolce Vita Orient Express

Пассажиры смогут выйти в Монтальчино и Венеции, где для них уже спланировали незабываемые впечатления. По вечерам гости будут наслаждаться живой музыкой, игрой на фортепиано и выполнением диджей-сетов.

Поезд рассчитан только на богачей, ведь билет на него стоит 8 880 евро на одного пассажира. Можно забронировать два разных класса – делюкс каюты с раскладным диваном, двуспальной кроватью и пуфами, или каюты класса люкс, оформленные как главные спальни с диваном, столом и двумя креслами.

Спальня в поезде / Фото La Dolce Vita Orient Express

Что говорят туристы о поезде La Dolce Vita?

Туристы, которые уже ездили поездом La Dolce Vita поделилась своими впечатлениями на Tripadvisor. Все они были в восторге от такого путешествия и сервиса, который предоставляют на поезде. Пассажиры признались, что эти впечатления останутся с ними на всю жизнь.

В августе мне выпала честь прокатиться на поезде Dolce Vita до Монтальчино. Это впечатление выходит далеко за рамки простого транспорта, превращаясь в настоящее путешествие во времени. Медленный темп поезда, изысканные интерьеры и безупречный сервис переносят вас в эпоху, когда само путешествие было частью мечты,

– написала Алессандра.

"Восточный экспресс" возвращается на рельсы?

После реконструкции оригинальных вагонов 20-х годов культовый "Восточный экспресс" выйдет на рельсы в 2027 году. Поезд сохранит роскошный стиль артдеко и будет украшен драгоценной мебелью, среди которых часы от французского ювелирного дома Cartier. Пассажиры этого поезда смогут почувствовать себя на месте аристократов с 19 – 20 века. Правда, пока не известно, сколько будут стоить билеты на поезд.