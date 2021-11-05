Ірландський лоукостер Ryanair відкриє 250 нових маршрутів цієї зими

Ірландська бюджетна авіакомпанія Ryanair продовжує відкривати зимові маршрути по всьому світу. Зокрема до Європи, Північної Африки та Близького Сходу.

Всього за місяць – з 18 жовтня до 18 листопада – з'явиться 250 нових напрямків.

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Так, нові маршрути пролягають через 116 аеропортів та 34 країни, у тому числі за межами Європи (Ізраїль, Йорданія та Марокко).

У кількох аеропортах відновлюється обслуговування після перерви, але єдиний аеропорт, який прийме перші в історії рейси Ryanair взимку, – Стокгольм-Арланда, де Ryanair відкрила нову базу. Звідти відкриється 22 маршрути й 93 щотижневі вильоти.

Найбільше авіарейсів запустять з наступних країн:

Італії (88);

(88); Іспанії (64);

(64); Великої Британії (33);

(33); Марокко (32).

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Ryanair відкриє 250 нових маршрутів цієї зими / Фото Ryanair

Також лоукостер відкриє ще чотири бази на початку зимового сезону – в Агадірі (Марокко), Біллунні (Данія), Ризі (Латвія) та Турині (Італія).

Ці бази прийматимуть щонайменше 10 нових маршрутів взимку, зокрема Брюссель, Лісабон, Неаполь, Париж, Рим та Відень.

Несподівано у переліку нових напрямків з'явилися Гельсінкі, раніше Ryanair літала до фінської столиці лише з Відня.

Взимку Ryanair запустить вісім маршрутів до Гельсінкі – з Брюсселя, Каунаса, Лондона, Мілана, Парижа, Познані, Риги та Варшави.

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