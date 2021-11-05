Ірландський лоукостер Ryanair відкриє 250 нових маршрутів цієї зими

5 листопада 2021 , 18:59
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Джерело:

Air Service One

Ірландська бюджетна авіакомпанія Ryanair продовжує відкривати зимові маршрути по всьому світу. Зокрема до Європи, Північної Африки та Близького Сходу.

Всього за місяць – з 18 жовтня до 18 листопада – з'явиться 250 нових напрямків.

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Так, нові маршрути пролягають через 116 аеропортів та 34 країни, у тому числі за межами Європи (Ізраїль, Йорданія та Марокко).

У кількох аеропортах відновлюється обслуговування після перерви, але єдиний аеропорт, який прийме перші в історії рейси Ryanair взимку, – Стокгольм-Арланда, де Ryanair відкрила нову базу. Звідти відкриється 22 маршрути й 93 щотижневі вильоти.

Найбільше авіарейсів запустять з наступних країн:

  • Італії (88);
  • Іспанії (64); 
  • Великої Британії (33);
  • Марокко (32).


Ryanair відкриє 250 нових маршрутів цієї зими / Фото Ryanair

Також лоукостер відкриє ще чотири бази на початку зимового сезону – в Агадірі (Марокко), Біллунні (Данія), Ризі (Латвія) та Турині (Італія).

Ці бази прийматимуть щонайменше 10 нових маршрутів взимку, зокрема Брюссель, Лісабон, Неаполь, Париж, Рим та Відень.

Несподівано у переліку нових напрямків з'явилися Гельсінкі, раніше Ryanair літала до фінської столиці лише з Відня.

Взимку Ryanair запустить вісім маршрутів до Гельсінкі – з Брюсселя, Каунаса, Лондона, Мілана, Парижа, Познані, Риги та Варшави.

Ryanair: останні новини

  • Лоукостер Ryanair заявив про свої плани розширення українського авіаринку: перевізник хоче запустити рейси з усіх 12 аеропортів;
  • Найближчим часом авіаперевізник має намір завезти до України 20 літаків;
  • В системі бронювання Ryanair на листопад з'явилося багато дешевих авіаквитків з різних міст України – вартість у два боки від 15.9 євро;
  • Крім того, Ryanair відкрив продаж на нові напрямки з України – тепер українці зможуть полетіти з Одеси до Венеції та зі Львова до Манчестера.

Автор: Марта Касіянчук