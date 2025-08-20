Як туристку ошукав таксист у Загребі?

Новозеландка Керол Кован мандрувала Європою весною цього року. Загреб мав бути проміжною точкою, після якої вона планувала відправитися у Сербію, Болгарію та Грецію. Однак жінці довелося поспішно завершувати мандрівку і повертатися додому. Про це 24 Канал розповідає з посиланням на Jutarnji.

До Загреба Керол добиралася потягом зі Спліта. О 16:30 вона прибула на Центральний вокзал і мріяла про те, щоб якомога швидше потрапити в готель, бо була голодна і втомлена. Жінка вирішила взяти таксі з вокзалу до сусідньої Франкопанської вулиці, відстань до якої становила всього 1 кілометр.

Керол підійшла до стоянки таксі і сіла в автомобіль, який не мав офіційних позначок, однак водій запевнив її, що це таксі. Чоловік наголосив, що приймає лише готівку, й Керол, у якої було 65 євро в гаманці, погодилася. Однак як тільки вона сіла в авто, лічильник почав швидко збільшувати суму до 85 євро. Жінка трохи розхвилювалася, але не була певна, у якій валюті він показує суму.

Коли вона все ж перепитала у водія, і той відповів, що вартість у євро, Керол попросила зупинити автомобіль, бо у неї нема стільки грошей. Однак таксист запевнив, що до місця висадки під'їде його шеф з терміналом для оплати карткою. Коли автомобіль під'їхав до місця призначення, Керол була у розпачі – лічильник показував вже 185 євро. У цей момент водій запевнив, що зробить їй знижку і візьме "лише" 150 євро.

Далі шеф таксиста підніс до жінки термінал, вона побачила на екрані 150 євро й оплатила поїздку. Лише через кілька годин Керол вирішила перевірити свій рахунок і побачила, що за поїздку у неї з картки списали 1506 євро. Туристка була приголомшена, адже водій не дав їй чеку.

Я була повністю спустошена – це була половина мого бюджету на всю поїздку. Я одразу повідомила про помилку у Visa і пішла шукати поліцейську дільницю, але не знала, що можу їм показати як доказ. Зрештою я заблукала і повернулася до свого помешкання,

– розповіла Керол.

Жінка вирішила не продовжувати мандрівку. Вона скасувала всі бронювання і негайно повернулася додому. Туристка боялася, що дані її банківського рахунку могли викрасти. Вже у Новій Зеландії Керол ходила у посольство Хорватії і писала заяву у поліцію. Наразі своїх коштів вона не отримала.

Журналісти поспілкувалися з власником таксі, і той розповів іншу історію. За його словами, у той день падав сильний дощ, то ж він не бачив суму на екрані, яку ввів його працівник. Водночас чоловік не відповів на питання про те, чи поверне гроші клієнтці і наголосив, що з цим буде розбиратися поліція.