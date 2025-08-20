Как туристку обманул таксист в Загребе?

Новозеландка Кэрол Кован путешествовала по Европе весной этого года. Загреб должен был быть промежуточной точкой, после которой она планировала отправиться в Сербию, Болгарию и Грецию. Однако женщине пришлось поспешно завершать путешествие и возвращаться домой. Об этом 24 Канал рассказывает со ссылкой на Jutarnji.

В Загреб Кэрол добиралась поездом из Сплита. В 16:30 она прибыла на Центральный вокзал и мечтала о том, чтобы как можно скорее попасть в отель, потому что была голодна и уставшая. Женщина решила взять такси с вокзала до соседней Франкопанской улицы, расстояние до которой составляло всего 1 километр.

Кэрол подошла к стоянке такси и села в автомобиль, который не имел официальных отметок, однако водитель заверил ее, что это такси. Мужчина подчеркнул, что принимает только наличные, и Кэрол, у которой было 65 евро в кошельке, согласилась. Однако как только она села в авто, счетчик начал быстро увеличивать сумму до 85 евро. Женщина немного разволновалась, но не была уверена, в какой валюте он показывает сумму.

Когда она все же переспросила у водителя, и тот ответил, что стоимость в евро, Кэрол попросила остановить автомобиль, потому что у нее нет столько денег. Однако таксист заверил, что к месту высадки подъедет его шеф с терминалом для оплаты карточкой. Когда автомобиль подъехал к месту назначения, Кэрол была в отчаянии – счетчик показывал уже 185 евро. В этот момент водитель заверил, что сделает ей скидку и возьмет "всего" 150 евро.

Далее шеф таксиста поднес к женщине терминал, она увидела на экране 150 евро и оплатила поездку. Лишь через несколько часов Кэрол решила проверить свой счет и увидела, что за поездку у нее с карты списали 1506 евро. Туристка была ошеломлена, ведь водитель не дал ей чек.

Я была полностью опустошена – это была половина моего бюджета на всю поездку. Я сразу сообщила об ошибке в Visa и пошла искать полицейский участок, но не знала, что могу им показать в качестве доказательства. В конце концов я заблудилась и вернулась в свой дом,

– рассказала Кэрол.

Женщина решила не продолжать путешествие. Она отменила все бронирования и немедленно вернулась домой. Туристка боялась, что данные ее банковского счета могли похитить. Уже в Новой Зеландии Кэрол ходила в посольство Хорватии и писала заявление в полицию. Пока что своих денег она не получила.

Журналисты поговорили с владельцем такси, и он рассказал другую историю. По его словам, в тот день падал сильный дождь, поэтому он не видел сумму на экране, которую ввел его работник. В то же время мужчина не ответил на вопрос о том, вернет ли деньги клиентке и отметил, что с этим будет разбираться полиция.