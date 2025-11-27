Очолив рейтинг експертів: цей мегаполіс став найкращим для соло-мандрівників
- Ханой визнаний найкращим напрямком для соло-мандрівників завдяки високому рівню безпеки, низьким цінам, комфортній зимовій погоді та зручному громадському транспорту.
- Місто також відзначається покращеним рівнем англійської мови серед місцевих жителів та їхньою гостинністю, що робить подорожі для соло-мандрівників більш комфортними.
Експерти визначили найкраще місто для соло-мандрівки – і це Ханой у В'єтнамі. Місто вирізняється серед інших численними перевагами для туристів: від рівня безпеки до приємних цін.
Чому саме Ханой став найкращим напрямком для соло-мандрівників?
Експерти проаналізували 36 країн за ключовими критеріями: від безпеки до вартості життя, і з'ясували, що В'єтнам, а саме Ханой, став найкращим місцем для тих, хто подорожує самостійно.
Атмосфера міста: дивитись відео
1. Високий рівень безпеки
Ханой входить до найбезпечніших міст Азії для туристів, особливо тих, хто подорожує сам. У центральних районах комфортно пересуватися як вдень, так і вночі, а рівень злочинності у туристичних зонах залишається низьким. Це робить місто ідеальним варіантом для першої соло-поїздки.
2. Дуже низькі ціни
У Ханої витрати мінімальні: дешеве житло, кухня та навіть напої, які в середньому коштують близько 71 пенса. Мандрівники можуть дозволити собі довше перебування без серйозних витрат, що особливо актуально для поїздок наодинці.
3. Комфортна зимова погода
У зимові місяці температура в Ханої тримається на рівні приблизно + 23 градусів. Це означає теплу, приємну погоду без сильних дощів чи холодів, що дозволяє досліджувати місто в будь-який сезон.
4. Зручний громадський транспорт
У місті добре розвинені автобусні маршрути, метро та дешеві сервіси для поїздок, включно з мототаксі. Це дає можливість легко пересуватися, не витрачаючи багато коштів на транспорт, і без проблем добиратися до всіх туристичних точок.
5. Покращений рівень англійської мови
У туристичних районах Ханоя багато місцевих добре володіють англійською. У кафе, хостелах, готелях та екскурсійних агенціях легко порозумітися, що знімає мовний бар'єр для соло-мандрівників.
6. Привітні й гостинні місцеві мешканці
В'єтнамці відомі своєю доброзичливістю та готовністю допомогти. Мандрівники часто відзначають, що в Ханої дуже легко знайомитися з людьми, отримувати поради або просто відчувати себе бажаним гостем.
Що варто знати туристам перед поїздкою в Ханой?
Посилаючись на Get Your Guide, ми радимо ознайомитись з наступними правилами, щоб ваша поїздка була ще більше комфортною:
- Влітку в Ханої може бути спекотно та волого, тому не забувайте пити воду: пляшки легко купити в магазинах, адже водопровідна вода непридатна для пиття.
- У сезон дощів (травень – жовтень) носіть парасольку або легку дощову куртку через раптові зливи.
- Популярні місця, як озеро Хоан Кьом, краще відвідувати рано вранці, щоб уникнути натовпу.
- Майте при собі трохи готівки, адже дрібні магазини та вуличні торговці часто не приймають картки.
Що відвідати у В'єтнамі?
Ми вже розповідали про золотий міст у В'єтнамі, який вразив кожного туриста, який його побачив. Він привертає увагу своїми приголомшливими панорамними видами на навколишні долини, пагорби та ліси, а вздовж доріжки на мосту висаджені квіти лобелії.
Також відкрийте для себе найдовшу канатну дорогу у світі, і вона теж розташована у В'єтнамі. Довжина дороги 7,9 кілометрів, висота найвищої опори 174 метри, 69 кабін вміщують до 30 осіб і перевозять до 3500 пасажирів на годину. Поїздка триває близько 15 – 20 хвилин зі швидкістю до 30 кілометрів на годину.
