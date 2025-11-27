Возглавил рейтинг экспертов: этот мегаполис стал лучшим для соло-путешественников
- Ханой признан лучшим направлением для соло-путешественников благодаря высокому уровню безопасности, низким ценам, комфортной зимней погоде и удобному общественному транспорту.
- Город также отмечается улучшенным уровнем английского языка среди местных жителей и их гостеприимством, что делает путешествия для соло-путешественников более комфортными.
Эксперты определили лучший город для соло-путешествия – и это Ханой во Вьетнаме. Город отличается среди других многочисленными преимуществами для туристов: от уровня безопасности до приятных цен.
Почему именно Ханой стал лучшим направлением для соло-путешественников?
Эксперты проанализировали 36 стран по ключевым критериям: от безопасности до стоимости жизни, и выяснили, что Вьетнам, а именно Ханой, стал лучшим местом для тех, кто путешествует самостоятельно.
Атмосфера города: смотреть видео
1. Высокий уровень безопасности
Ханой входит в число самых безопасных городов Азии для туристов, особенно тех, кто путешествует сам. В центральных районах комфортно передвигаться как днем, так и ночью, а уровень преступности в туристических зонах остается низким. Это делает город идеальным вариантом для первой соло-поездки.
2. Очень низкие цены
В Ханое расходы минимальны: дешевое жилье, кухня и даже напитки, которые в среднем стоят около 71 пенса. Путешественники могут позволить себе более долгое пребывание без серьезных затрат, что особенно актуально для поездок в одиночку.
3. Комфортная зимняя погода
В зимние месяцы температура в Ханое держится на уровне примерно +23 градусов. Это означает теплую, приятную погоду без сильных дождей или холодов, что позволяет исследовать город в любой сезон.
4. Удобный общественный транспорт
В городе хорошо развиты автобусные маршруты, метро и дешевые сервисы для поездок, включая мототакси. Это дает возможность легко передвигаться, не тратя много средств на транспорт, и без проблем добираться до всех туристических точек.
5. Улучшенный уровень английского языка
В туристических районах Ханоя многие местные хорошо владеют английским. В кафе, хостелах, отелях и экскурсионных агентствах легко объясниться, что снимает языковой барьер для соло-путешественников.
6. Приветливые и гостеприимные местные жители
Вьетнамцы известны своей доброжелательностью и готовностью помочь. Путешественники часто отмечают, что в Ханое очень легко знакомиться с людьми, получать советы или просто чувствовать себя желанным гостем.
Что стоит знать туристам перед поездкой в Ханой?
Ссылаясь на Get Your Guide, мы советуем ознакомиться со следующими правилами, чтобы ваша поездка была еще более комфортной:
- Летом в Ханое может быть жарко и влажно, поэтому не забывайте пить воду: бутылки легко купить в магазинах, ведь водопроводная вода непригодна для питья.
- В сезон дождей (май – октябрь) носите зонтик или легкую дождевую куртку из-за внезапных ливней.
- Популярные места, как озеро Хоан Кьом, лучше посещать рано утром, чтобы избежать толпы.
- Имейте при себе немного наличных, ведь мелкие магазины и уличные торговцы часто не принимают карточки.
Что посетить во Вьетнаме?
Мы уже рассказывали о золотой мост во Вьетнаме, который поразил каждого туриста, который его увидел. Он привлекает внимание своими потрясающими панорамными видами на окружающие долины, холмы и леса, а вдоль дорожки на мосту высажены цветы лобелии.
Также откройте для себя самую длинную канатную дорогу в мире, и она тоже расположена во Вьетнаме. Длина дороги 7,9 километров, высота самой высокой опоры 174 метра, 69 кабин вмещают до 30 человек и перевозят до 3500 пассажиров в час. Поездка длится около 15 – 20 минут со скоростью до 30 километров в час.
Частые вопросы
Почему Ханой считается лучшим направлением для соло-путешественников?
Ханой считается лучшим направлением для соло-путешественников благодаря высокому уровню безопасности, низким ценам, комфортной зимней погоде и удобному общественному транспорту. Местные хорошо владеют английским языком, что облегчает общение, а жители города известны своим гостеприимством.
Какие советы для туристов, планирующих посетить Ханой?
Туристам, планирующим посетить Ханой, следует помнить о жарком и влажном лете, поэтому важно пить воду из бутылок. В сезон дождей стоит носить зонтик, а популярные места посещать рано утром. Также желательно иметь при себе немного наличных денег.
Что стоит посетить во Вьетнаме кроме Ханоя?
Кроме Ханоя, во Вьетнаме стоит посетить Золотой мост, который поражает своими панорамными видами, и самую длинную канатную дорогу в мире, которая предлагает фантастические виды и оставляет незабываемые впечатления.