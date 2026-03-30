Цей водоспад з'являвся лише 4 рази за останні 15 років: як таке можливо
- Gunlock Falls у штаті Юта з'являється лише за особливих умов, коли водосховище переповнюється після рясних дощів.
- У 2023 році водоспад привернув увагу 10 тисяч туристів лише за перші дев'ять днів березня.
У штаті Юта знову "ожив" один із найрідкісніших водоспадів США Gunlock Falls, який за останні 15 років проявлявся лише кілька разів. Цей унікальний природний феномен виникає лише за особливих умов переповнення водосховища, і побачити його вживу – справжня удача для туристів.
Уявіть собі водоспад, який з'являється лише кілька тижнів на рік – і побачити його на власні очі вдається далеко не кожному.
Дивіться також Наче потрапляєш в іншу реальність: де побачити одну з найдовших та найглибших ущелин Альп
Водоспад, який з'являється раз на кілька років: де можна побачити рідкісне природне явище
У США знову "ожив" один із найрідкісніших водоспадів Gunlock Falls, який за останні 15 років з'являвся лише чотири рази. Розташований у штаті Юта, в парку Gunlock State Park, цей водоспад виникає лише за особливих умов, тому побачити його справжня удача для туристів.
Вода не тече постійно: водоспад залежить від рівня водосховища площею близько 107,6 гектара. Коли воно переповнюється після рясних дощів, вода переливається через дамбу і стрімко спадає по червоних скелях. У результаті виникає ефектний контраст: зелена вода, біла піна і яскраво-червоні каньйони.
Попри те, що за останні десятиліття водоспад з'являвся дуже рідко, останні роки стали винятком: через вологі зими він "оживав" у 2023, 2024 і знову у 2026 році. Зазвичай це явище триває лише кілька тижнів наприкінці зими або на початку весни. Цьогоріч потоки води почали з'являтися наприкінці лютого і продовжують текти у березні, змінюючись протягом дня.
Дивіться також Тут можна плавати поруч із кашалотами та відпочити біля озера, що буквально кипить
Найсильніший потік можна побачити у другій половині дня. Рідкісне природне явище вже привернуло увагу туристів: лише за перші дев'ять днів березня парк відвідали близько 10 тисяч людей – майже стільки ж, скільки за весь березень минулого року, коли водоспад був сухим, розповідає Travel Leisure.
Дістатися до водоспаду можна пішки, приблизно за 30 хвилин легкою стежкою. Втім, відвідувачів попереджають: каміння поблизу слизьке, а рівень води може швидко змінюватися, створюючи небезпечні течії.
Що варто знати перед відвідуванням?
Державний парк розташований приблизно за 24 кілометри на північний захід від міста Сент-Джордж. Дістатися сюди можна, рухаючись вулицями Bluff Street і W Sunset Boulevard до перехрестя з W Old Highway 91 (Santa Clara Drive). Далі потрібно їхати цією дорогою близько 11 кілометрів, після чого повернути праворуч на Gunlock Drive – парк буде праворуч, розповідає Visit Utah.
Для відвідування необхідно сплатити щоденний вхідний квиток, який можна придбати на місці або онлайн. Також діє річний абонемент парків штату Юта. Тим, хто планує залишитися з ночівлею, рекомендується заздалегідь бронювати кемпінг. Парк відкритий щодня з 7:00 до 21:00 протягом усього року.
Які ще цікаві локації варто побачити туристам у США?
Дізнайтесь про неймовірне озеро, якому вже майже 8000 років. Мова йде про Озеро Крейтер, що утворилося після виверження вулкана Маунт-Мазама, а заповнює його дощова вода та талий сніг.
Або ж, дізнайтесь про одне з найглибших озер у світі. Мовиться про озеро у Сарасоті, це у штаті Флорида у США. Воно належить до трьох найвідоміших теплих мінеральних джерел у США, а розташоване ще й неподалік від популярних для туристів міст Маямі та Орландо.
Часті питання
Що таке водоспад Gunlock Falls і чому він такий рідкісний?
Gunlock Falls – це водоспад, розташований у штаті Юта, США, який з'являється лише за особливих умов, коли водосховище переповнюється після рясних дощів. За останні 15 років він з'являвся лише чотири рази, що робить його справжньою рідкістю для туристів.
Які умови необхідні для появи водоспаду Gunlock Falls?
Водоспад Gunlock Falls з'являється, коли рівень водосховища, площею близько 107,6 гектара, піднімається до такої міри, що вода переливається через дамбу і спадає по червоних скелях. Це зазвичай відбувається після рясних дощів в кінці зими або на початку весни.
Як можна дістатися до водоспаду Gunlock Falls і що потрібно знати перед відвідуванням?
До водоспаду можна дістатися пішки легкою стежкою приблизно за 30 хвилин. Парк Gunlock State Park розташований за 24 кілометри на північний захід від міста Сент-Джордж. Для відвідування необхідно сплатити щоденний вхідний квиток, а також можливо придбати річний абонемент. Відвідувачів попереджають про слизьке каміння і можливі небезпечні течії через змінний рівень води.