Цей водоспад з'являвся лише 4 рази за останні 15 років: як таке можливо

У штаті Юта знову "ожив" один із найрідкісніших водоспадів США Gunlock Falls, який за останні 15 років проявлявся лише кілька разів. Цей унікальний природний феномен виникає лише за особливих умов переповнення водосховища, і побачити його вживу – справжня удача для туристів.

Уявіть собі водоспад, який з'являється лише кілька тижнів на рік – і побачити його на власні очі вдається далеко не кожному.

У США знову "ожив" один із найрідкісніших водоспадів Gunlock Falls, який за останні 15 років з'являвся лише чотири рази. Розташований у штаті Юта, в парку Gunlock State Park, цей водоспад виникає лише за особливих умов, тому побачити його справжня удача для туристів.

Вода не тече постійно: водоспад залежить від рівня водосховища площею близько 107,6 гектара. Коли воно переповнюється після рясних дощів, вода переливається через дамбу і стрімко спадає по червоних скелях. У результаті виникає ефектний контраст: зелена вода, біла піна і яскраво-червоні каньйони.

Попри те, що за останні десятиліття водоспад з'являвся дуже рідко, останні роки стали винятком: через вологі зими він "оживав" у 2023, 2024 і знову у 2026 році. Зазвичай це явище триває лише кілька тижнів наприкінці зими або на початку весни. Цьогоріч потоки води почали з'являтися наприкінці лютого і продовжують текти у березні, змінюючись протягом дня.

Найсильніший потік можна побачити у другій половині дня. Рідкісне природне явище вже привернуло увагу туристів: лише за перші дев'ять днів березня парк відвідали близько 10 тисяч людей – майже стільки ж, скільки за весь березень минулого року, коли водоспад був сухим, розповідає Travel Leisure.

Дістатися до водоспаду можна пішки, приблизно за 30 хвилин легкою стежкою. Втім, відвідувачів попереджають: каміння поблизу слизьке, а рівень води може швидко змінюватися, створюючи небезпечні течії.

Що варто знати перед відвідуванням?

Державний парк розташований приблизно за 24 кілометри на північний захід від міста Сент-Джордж. Дістатися сюди можна, рухаючись вулицями Bluff Street і W Sunset Boulevard до перехрестя з W Old Highway 91 (Santa Clara Drive). Далі потрібно їхати цією дорогою близько 11 кілометрів, після чого повернути праворуч на Gunlock Drive – парк буде праворуч, розповідає Visit Utah.

Gunlock Falls / фото TripAdvisor

Для відвідування необхідно сплатити щоденний вхідний квиток, який можна придбати на місці або онлайн. Також діє річний абонемент парків штату Юта. Тим, хто планує залишитися з ночівлею, рекомендується заздалегідь бронювати кемпінг. Парк відкритий щодня з 7:00 до 21:00 протягом усього року.

