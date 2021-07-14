Люди, які по при труднощі життя посеред одних з найвищих гір у Європі, не покидають ці краї. Сванетія – найвіддаленіший регіон Грузії, край тисяч веж, древніх грузинських традицій та волелюбного народу – сванів.

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Селище Ушгулі – це одне із найвисокогірніших поселень у Європі, воно внесене у список Юнеско.

Як добратись до Ушгулі

З Києва літаком до грузинського Батумі можна добратись за 2,5 години. Далі 7 годин автобусом до Местії – головного міста у Сванетії. Від Местії до Ушгулі на місцевому транспорті 1,5 години їзди.



Де розташоване селище Ушгулі / Карта 24 каналу

Ушгулі розташоване під Безенгійською стіною – найвищою ділянкою головного Кавказького хребта, під горою Шхара. Вона є найвищою верхівкою Грузії, а її висота становить 5 200 метрів над рівнем моря.

Громадський транспорт в Ушгулі не їздить, туди можна доїхати тільки на таксі або орендованому авто. Таксі з Местії, районного центру до якого 46 кілометрів, обійдеться в 200 ларі – це приблизно 1 700 гривень.

До слова! За поїздку на машині туди і назад, в авто може поміститися 6 людей, тобто поїздка в обидві сторони обійдеться приблизно 285 гривень з людини.

Що варто знати про Ушгулі

Ушгулі практично не змінилося за сотні років. Там, як і колись головним транспортним засобом є кінь, поросята бігають вулицями, риючи землю та підозріло позирають на людей.

Довкола села високо в горах пасуться корови та вівці. Мешкають в Ушгулі 70 сімей, приблизно 200 людей.



Ушгулі зі своїх сторін "оточили" високі гори / Фото 24 каналу

Місцевий житель Борис Чаркселіані все життя мешкав там, понад 55 років працював вчителем у місцевій школі. "У мене був варіант виїхати з Ушгулі, але навіщо?" – розповів чоловік.

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Недоліки життя у горах

За його словами взимку буває сильний сніг, внаслідок чого закривають дорогу. Водночас приблизно з 2011 року ця проблема не є такою помітною, адже автошляхи намагаються активно очищати.



Добратись до Ушгулі взимку майже неможливо / Фото 24 каналу

Насправді поселення майже на половину року, коли починається холодна пора, відрізане від зовнішнього світу. Скільки б місцева влада не чистила шляхи до Ушгулі – природа бере своє. Люди заздалегідь готують запаси.

Свани – це особливі грузини

Свани дещо відрізняються від інших грузинів: у них є власна мова – сванська і гостинність тут стриманіша. Однак туристів вони радо приймають. Для своїх гостей можуть показати побут древніх сванів, старовинну церкву, покатати на конях та сито нагодувати.



Свани частують гостей традиційними стравами / Фото 24 каналу

Крім того, там можна побачити відомі сванські вежі, які слугували оборонним приміщенням для предків, а сьогодні стоять у кожному місцевому дворі. І, як у давні часи, свани все вирішують виключно у родинному колі.

Зверніть увагу! В Ушгулі основою всього є сім'я навіть бізнес тут виключно родинна справа.

З Сванетією варто познайомитись, аби побачити давні поселення та затишок життя у місцині, яку з усіх боків затиснули у своїх обіймах гори.

Унікальне селище у Грузії: дивіться сюжет 24 каналу