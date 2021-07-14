Люди, которые несмотря на трудности жизни посреди одних из самых высоких гор в Европе, не покидают эти края. Сванетия – самый отдаленный регион Грузии, край тысячи башен, древних грузинских традиций и свободолюбивого народа – сванов.

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Поселок Ушгули – это одно из самых высокогорных поселений в Европе, оно внесено в список Юнеско.

Как добраться до Ушгули

Из Киева самолетом до грузинского Батуми можно добраться за 2,5 часа. Далее 7 часов автобусом до поселка Местия – главного города в Сванетии. От Местии до Ушгули на местном транспорте 1,5 часа езды.



Где расположен поселок Ушгули / Карта 24 канала

Ушгули расположен под Безенгийской стеной – самым высоким участком главного Кавказского хребта, под горой Шхара. Она является самой высокой верхушкой Грузии, а ее высота составляет 5 200 метров над уровнем моря.

Общественный транспорт в Ушгули не ездит, туда можно доехать только на такси или арендованном авто. Расстояние от районного центра Местии до Ушгули составляет 46 километров. Такси обойдется в 200 лари – это примерно 1 700 гривен.

К слову! За поездку на машине туда и обратно, в авто может поместиться 6 человек, то есть поездка в обе стороны обойдется примерно 285 гривен с человека.

Что стоит знать об Ушгули

Ушгули практически не изменилось за сотни лет. Там, как и когда-то главным транспортным средством является лошадь, поросята бегают по улицам, роют землю и подозрительно поглядывают на людей.

Вокруг села высоко в горах пасутся коровы и овцы. Обитают в Ушгули 70 семей, примерно 200 человек.



Ушгули со всех сторон "окружили" высокие горы / Фото 24 канала

Местный житель Борис Чаркселиани всю жизнь жил там, более 55 лет работал учителем в местной школе. "У меня был вариант уехать из Ушгули, но зачем?" – рассказал мужчина.

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Недостатки жизни в горах

По его словам зимой бывает сильный снег, в результате чего закрывают дорогу. В то же время примерно с 2011 года эта проблема не является такой заметной, ведь автодороги пытаются активно очищать.



Добраться до Ушгули зимой почти невозможно / Фото 24 канала

На самом деле поселение почти на половину года, когда начинается холодная пора, отрезано от внешнего мира. Сколько бы местные власти не чистили пути до Ушгули – природа берет свое. Люди заранее готовят запасы.

Сваны – это особые грузины

Сваны несколько отличаются от других грузин: у них есть собственный язык – сванский и гостеприимство здесь более сдержанное. Однако туристов они радушно принимают. Для своих гостей могут показать быт древних сванов, старинную церковь, покатать на лошадях и сито накормить.



Сваны угощают гостей традиционными блюдами / Фото 24 канала

Кроме того, там можно увидеть известные сванские башни, которые служили оборонным помещением для предков, а сегодня стоят в каждом местном дворе. И, как в давние времена, сваны все решают исключительно в кругу семьи.

Обратите внимание! В Ушгули основой всего является семья, даже бизнес здесь исключительно семейное дело.

Со Сванетией стоит познакомиться, чтобы увидеть древние поселения и уют жизни в месте, которое со всех сторон зажали в своих объятиях горы.

Уникальный поселок в Грузии: смотрите сюжет 24 канала