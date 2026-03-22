Довгий час ця локація залишалася поза увагою масового туризму, проте зараз починає відкриватися ширшій аудиторії, пише Express.

Чим цікавий острів Алоніссос?

У 2026 році цей грецький острів все частіше обирають для себе мандрівники, які хочуть уникнути натовпів туристів та високих цін, які характерні для Санторіні та Міконоса. Алоніссос славиться чистою водою та спокійною атмосферою. Саме тут відчувається старий Середземноморський стиль відпочинку, який поступово зникає в популярних місцях.

Серед локацій, які варто побачити, тут виділяють старовинне село Хора. Воно розташоване на пагорбі й відкриває панорамні краєвиди на острів. Після руйнівного землетрусу 1965 року поселення відновили, тож сьогодні це лабіринт вузьких вуличок з бунгевіліями та затишними тавернами.

Любителям гастрономії можна заїхати до Стені-Вала – невеликого рибальського порту. Тут можна спробувати знамениту пасту з лобстерами, а багато ресторанів використовують свіжий улов.

Національний морський парк Алоніссоса можна створений задля збереження рідкісного середземноморського тюленя-монаха. А от під час морських прогулянок тут можна побачити дельфінів, черепах чи навіть рідкісних птахів, тому це місце є привабливим для любителів дикої природи.

Пляж Агіос-Димитріос включають до списків найкрасивіших у світі. Біла галька й бірюзова вода виглядають просто вражаюче.

Унікальною локацією є підводний музей Перістера. Тут збереглися тисячі стародавніх амфор, які датуються приблизно 425 роком до нашої ери. Дайвери можуть побачити затонулий корабель, а хто не готовий занурюватися, можна побачити цю пам’ятку завдяки сучасному VR-центрі.

Дістатися до острова не надто складно, хоч прямих авіарейсів немає. Найзручніший маршрут – переліт на Скіатос, а тоді вже пересадка на пором. Один з найкращих періодів для поїздки – це травень. У цей час температура тримається на рівні 22 – 24 градуси тепла.

Платформа TripAdvisor зробила список найкращих ресторанів, де можна смачно та різноманітно поїсти:

Dendrolimano – ресторан із широким вибором морепродуктів і європейських страв. Стиль інтер'єру простий, а кухня відображає місцеві кулінарні традиції.

Fresh Fish Megalos Mortias – невеликий ресторан, відомий своїми морепродуктами та європейськими стравами. Атмосфера невимушена, ідеально підходить для спокійного обіду після пляжу.

Eleonas – ресторан середземноморської кухні, де можна насолодитися обідом або вечерею на відкритому повітрі. Є варіанти для вегетаріанців, затишна атмосфера з терасою серед оливкових дерев.

