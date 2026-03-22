Долгое время эта локация оставалась вне внимания массового туризма, однако сейчас начинает открываться широкой аудитории, пишет Express.
Чем интересен остров Алониссос?
В 2026 году этот греческий остров все чаще выбирают для себя путешественники, которые хотят избежать толп туристов и высоких цен, которые характерны для Санторини и Миконоса. Алониссос славится чистой водой и спокойной атмосферой. Именно здесь чувствуется старый Средиземноморский стиль отдыха, который постепенно исчезает в популярных местах.
Среди локаций, которые стоит увидеть, здесь выделяют старинное село Хора. Она расположена на холме и открывает панорамные виды на остров. После разрушительного землетрясения 1965 года поселение восстановили, и сегодня это лабиринт узких улочек с бунгевилиями и уютными тавернами.
Любителям гастрономии можно заехать в Стени-Вала – небольшой рыбацкий порт. Здесь можно попробовать знаменитую пасту с лобстерами, а многие рестораны используют свежий улов.
Национальный морской парк Алониссоса можно создан для сохранения редкого средиземноморского тюленя-монаха. А вот во время морских прогулок здесь можно увидеть дельфинов, черепах или даже редких птиц, поэтому это место является привлекательным для любителей дикой природы.
Пляж Агиос-Димитриос включают в списки самых красивых в мире. Белая галька и бирюзовая вода выглядят просто потрясающе.
Уникальной локацией является подводный музей Перистера. Здесь сохранились тысячи древних амфор, которые датируются примерно 425 годом до нашей эры. Дайверы могут увидеть затонувший корабль, а кто не готов погружаться, можно увидеть эту достопримечательность благодаря современному VR-центру.
Добраться до острова не слишком сложно, хоть прямых авиарейсов нет. Самый удобный маршрут – перелет на Скиатос, а тогда уже пересадка на паром. Один из лучших периодов для поездки – это май. В это время температура держится на уровне 22 – 24 градуса тепла.
Платформа TripAdvisor сделала список лучших ресторанов, где можно вкусно и разнообразно поесть:
- Dendrolimano – ресторан с широким выбором морепродуктов и европейских блюд. Стиль интерьера простой, а кухня отражает местные кулинарные традиции.
- Fresh Fish Megalos Mortias – небольшой ресторан, известный своими морепродуктами и европейскими блюдами. Атмосфера непринужденная, идеально подходит для спокойного обеда после пляжа.
- Eleonas – ресторан средиземноморской кухни, где можно насладиться обедом или ужином на открытом воздухе. Есть варианты для вегетарианцев, уютная атмосфера с террасой среди оливковых деревьев.
