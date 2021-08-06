Зокрема, вводиться комендантська година в нічний час і повна цілодобова заборона музики у всіх розважальних закладах. Про це повідомив заступник міністра з питань цивільного захисту Греції.

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Райони, де запроваджують ці обмеження – острів Закінф на заході Греції, де епідеміологічна ситуація погіршилася на 69% у порівняні з минулим тижнем, і місто Ханья, Крит, де показник зріс на 54%.

Ми закликаємо мешканців та відвідувачів цих територій повністю виконувати заходи щодо обмеження поширення вірусу, – йдеться у повідомленні Агентства цивільного захисту.

Нововведення набудуть чинності відсьогодні, 6 серпня, та діятимуть до 13 серпня відповідно до рекомендації комітету експертів з інфекційних хвороб, що консультує уряд країни.

Умови в'їзду до Греції

З 14 травня 2021 року українці можуть відвідати Грецію з метою туризму. Для цього потрібно:

перед вильотом заповнити декларацію на урядовому сайті travel.gov.gr

пройти повну вакцинацію від COVID-19. З моменту отримання останньої дози щеплення повинно пройти не менше 14 днів

як підтвердження – сертифікат вакцинації, виданий країною, де зроблене щеплення. У ньому повинні бути вказані: ім'я людини як в паспорті, назва препарату, число отриманих доз і дата їх введення

Якщо турист не пройшов вакцинацію, то він може в'їхати на територію країни, пред'явивши негативний ПЛР-тест, зроблений не пізніше, ніж за 72 години до прибуття.

Водночас відвідати Грецію матимуть змогу й ті, хто вже перехворів на коронавірус, та має відповідне підтвердження – довідка або позитивний ПЛР-тест, зроблений від 2 до 9 місяців до цього.