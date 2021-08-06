Детективи піл видом туристів будуть проникати на незаконні масові заходи і повідомляти про місце їх проведення правоохоронцям. На думку іспанського уряду, це має запобігти поширенню коронавірусу серед іноземців.
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Туристи-детективи на Ібіці
Представник місцевого самоврядування Маріано Хуан заявив, що вечірки становлять загрозу для здоров'я населення. Люди комунікують між собою у соціальних мережах, тому їх необхідно потрапити в закриті кола.
На вечірки ходять як туристи, так і ті, хто тут живе. Організатори - це люди, яких громадськість знає, і місцевим важко повідомити про незаконні збори в поліцію. Тому ми вирішили звернутися за допомогою ззовні. Ми вже два тижні розмовляємо з компанією, щоб створити команду, яка буде інформувати про вечірки правоохоронцям,
– розповів він.
Маріано Хуан також зазначив, що вже незабаром сформують детективний загін та приступить до роботи.
Які обмеження діють на іспанському курорті
- На Ібіці тимчасово закриті всі нічні клуби, які розташовані в приміщенні.
- Відкриті лише ті, хто може організувати заходи на свіжому повітрі.
- Для тих, хто хоче зустрітись у ресторанах та барах, є обмеження на кількість осіб.
- Заборонено збиратися великими групами на приватних територіях з 01:00 до 06:00.
- Для організаторів "підпільних вечірок" передбачені штрафи до 600 тисяч євро.