В частности, вводится комендантский час в ночное время и полный круглосуточный запрет музыки во всех развлекательных заведениях. Об этом сообщил заместитель министра по вопросам гражданской защиты Греции.

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Районы, где вводят эти ограничения – остров Закинф на западе Греции, где эпидемиологическая ситуация ухудшилась на 69% по сравнению с прошлой неделей, и город Ханья, Крит, где показатель вырос на 54%.

Мы призываем жителей и посетителей этих территорий полностью выполнять меры по ограничению распространения вируса, – говорится в сообщении Агентства гражданской защиты.

Нововведения вступят в силу с сегодняшнего дня, 6 августа, и будут действовать до 13 августа в соответствии с рекомендацией комитета экспертов по инфекционным болезням, который консультирует правительство страны.

Условия въезда в Грецию

С 14 мая 2021 украинцы могут посещать Грецию с целью туризма. Для этого нужно:

перед вылетом заполнить декларацию на правительственном сайте travel.gov.gr

пройти полную вакцинацию от COVID-19. С момента получения последней дозы прививки должно пройти не менее 14 дней

как подтверждение – сертификат вакцинации, выданный страной, где сделана прививка. В нем должны быть указаны: имя человека как в паспорте, название препарата, число полученных доз и дата их введения

Если турист не прошел вакцинацию, то он может въехать на территорию страны, предъявив отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее, чем за 72 часа до прибытия.

В то же время посетить Грецию смогут и те, кто уже переболел коронавирусом, и имеет соответствующее подтверждение – справка или положительный ПЦР-тест, сделанный от 2 до 9 месяцев до этого.