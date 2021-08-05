Речь идет о подтверждении вакцинации, отрицательном тесте или справке о переносе болезни COVID-19. Один из документов обязаны предоставить прибывшие из стран ЕС, которые в перечне государств "желтой" зоны.

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Иностранных туристов, которые не будут иметь при себе соответствующего документа при проверке, оштрафуют на 95 евро.

Отмечается, что для пограничного контроля Нидерланды привлекут дополнительных людей, мобильные группы будут работать выборочно. В то же время на восточной границе путешественников не будут проверять, поскольку зоны риска расположены преимущественно в Южной Европе.

Нидерланды ужесточают условия въезда с 8 августа

С 8 августа для путешествий даже из безопасных стран за пределами ЕС, для въезда в Нидерланды придется показать сертификат о полной вакцинации, завершенную не ранее чем за 14 дней до поездки, или же отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный не позднее, чем за 48 часов до въезда. Также можно предъявить быстрый тест на антиген (срок действия 24 часа).

От тестов освобождены дети до 12 лет.

Какие вакцины признают Нидерланды:

Pfizer / BioNTech (Comirnaty);

Astra Zeneca EU (Vaxzevria);

Johnson & Johnson ((COVID-19 Vaccine) Janssen);

Moderna (Spikevax);

Astra Zeneca-SK Bio (Vaxzevria);

Serum Institute of India (Covishield);

Sinopharm BIBP;

Sinovac.

По данным Worldometer, по состоянию на 5 августа 2021 года в Нидерландах обнаружено 1 874 856 случаев заражения коронавирусом, из них 17 839 летальных.