Про це повідомив міністр туризму Василіс Кікіліас. Очевидно, у такий спосіб влада хоче заповнити втрачений через коронавірус туристичний час.

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Греція починає туристичний сезон на півтора місяця раніше

Літній сезон відпочинку планували відкрити в середині квітня, втім, зараз заявили, що він розпочнеться вже 1 березня.

З наступного місяця Греція офіційно відкриє свої двері для іноземців. Туристичний сезон Греції розпочнеться 1 березня,

– йдеться у повідомленні.

Попри швидке поширення COVID-19 і його нових штамів, у 2021-му Греція прийняла велику кількість міжнародних мандрівників. Тому Кікіліас зазначив, що боротьба з пандемією була важливою, оскільки країна, на відміну від інших, в минулому сезоні відкрилася для іноземців.

За словами міністра, торік доходи від туризму досягли 10,5 – 11 мільярдів євро. Це величезний внесок в економіку Греції.

Важливо! Євросоюз запровадив нові правила для подорожей під час COVID-19. Тепер права туристів залежатимуть від їх індивідуального санітарного статусу, а не від місця проживання.

Які плани Греції на 2022 рік

Нещодавно Кікіліас підкреслив, що Міністерство туризму і фахівці туристичної галузі намагаються протягом цього року досягти допандемічних показників.

Крім того, туроператори й авіакомпанії закликають до збільшення на 30 – 50% місць розміщення в готелях, бронювання поїздок і слотів на цей рік, що, за словами грецької влади, подає надію.

Минулого року я привіз 1,5 мільйона мандрівників, цього року хочу привезти 3 мільйони,

– зазначив генеральний директор німецької туркомпанії TUI.

Згідно з дослідженням, проведеним Конфедерацією туризму Греції (SETE), до пандемії в 2019 році найбільше коштів витрачали в Греції туристи з Німеччини, Великої Британії та США. Так, доходи від приїздів туристів з Німеччини тоді склали близько 3 мільярдів євро.

За даними грецької влади, кожен четвертий євро в економіці країни опосередковано або безпосередньо надходить від туризму і доходить до середньої грецької сім'ї, що займається малим та середнім бізнесом.

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Умови в'їзду до Греції

На початку лютого влада Греції вирішила продовжити чинні обмеження на в'їзд через поширення штаму "Омікрон". Однак уряд передивився ці правила. Відтак в'їзд в країну для туристів, які мають європейський сертифікат вакцинації, здійснюватиметься без супутніх вимог. Насамперед ці особи звільняються від обов'язкового ПЛР-тестування.

Так, суттєво спростити процедуру контролю після прибуття в Грецію може надання одного з наступних документів:

сертифікату про вакцинацію із зазначенням інформації, що минуло 14 днів з часу повної вакцинації проти COVID-19;

довідки про перенесену коронавірусну хворобу, видану через 30 днів після дати першого позитивного тесту, та яка діє протягом 90 днів після нього.

Крім того, обов'язковим залишається заповнення спеціальної форми PLF не пізніше ніж за 24 години до перетину кордону.

Також влада Греції заявила, що готова підтримати ініціативу ЄС та обмежити в'їзд у країну невакцинованим з третіх країн.

COVID-19 в Греції: за даними Worldometer, станом на 4 лютого 2022 року в Греції виявлено 2 194 453 випадки зараження коронавірусом, з них 24 836 летальних.