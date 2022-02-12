Водночас у відомстві зазначають, що країна досі не повернулася до показників, які фіксували перед пандемією. Аналітики говорять про скорочення відвідувачів на 35,3%, додаючи, що раніше за сезон Кіпр відвідувало 524 707 туристів.
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Звідки приїжджають туристи
Найбільша кількість іноземних туристів прибула на Кіпр з:
- Великої Британії – 97 741 турист, що становить 28,8% усіх відвідувачів,
- Росії – 88 983 туристи,
- Польщі – 20 625 туристів,
- України – 14 767 туристів,
- Греції – 19 944 туристів,
- Німеччини – 12 608 туристів.
Звідки приїжджають туристи на Кіпр / Фото schengenvisainfo
Мета візиту
Основними причинами візитів до країни стали:
- свята (86,6%),
- відвідування друзів та родичів (9,3%),
- ділові поїздки (4,1%).
Важливо те, що у нас зберігається великий відсоток регулярних рейсів, в основному з країн Європейського Союзу. Це означає, що зимова рекламна кампанія важливіша, і вона потребує більших витрат у порівнянні з літньою,
– підсумував міністр.
Попри пандемію COVID-19 та завдані нею збитки, у свіжих звітах країни відзначено позитивний результат щодо залучення туристів.