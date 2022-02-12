В то же время, в ведомстве отмечают, что страна до сих пор не вернулась к показателям, которые фиксировали перед пандемией. Аналитики говорят о сокращении посетителей на 35,3%, добавляя, что раньше сезона Кипр посещало 524 707 туристов.

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Откуда приезжают туристы

Наибольшее количество иностранных туристов прибыло на Кипр из:

Великобритании – 97 741 туриста, что составляет 28,8% всех посетителей,

– 97 741 туриста, что составляет 28,8% всех посетителей, России – 88 983 туриста,

– 88 983 туриста, Польши – 20 625 туристов,

– 20 625 туристов, Украины – 14 767 туристов,

– 14 767 туристов, Греции – 19 944 туриста,

– 19 944 туриста, Германии – 12 608 туристов.



Откуда приезжают туристы на Кипр / Фото schengenvisainfo

Цель визита

Основными причинами посещений в сентябре были:

праздник (86,6%),

посещение друзей и родственников (9,3%),

деловые поездки (4,1%).

Обратите внимание! В прошлом году министр туризма Кипра Саввас Пердиос запустил рекламную кампанию по привлечению иностранных туристов в Кипр в 27 странах.

Важно, что у нас сохраняется большой процент регулярных рейсов, в основном из стран Европейского Союза. Это значит, что зимняя рекламная кампания более важна, и она требует больших затрат по сравнению с летней,

– подытожил министр.

Несмотря на пандемию COVID-19 и нанесенный ею ущерб, в свежих отчетах страны отмечен положительный результат по привлечению туристов.