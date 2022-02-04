Про це повідомив міністр охорони здоров'я Греції Танос Плевріс. Він додав, що за рекомендаціями Єврокомісії, Греція може продовжити термін дії цифрового сертифіката ЄС COVID-19 на один рік – до 30 червня 2023 року.

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Греція спрощує умови в'їзду

Раніше влада Греції вирішила продовжити чинні обмеження на в'їзд через поширення нового штаму коронавірусу "Омікрон". Однак зараз уряд передивився ці правила. Відтак в'їзд в країну для туристів, які мають європейський сертифікат вакцинації, здійснюватиметься без супутніх вимог. Насамперед ці особи звільняються від обов'язкового ПЛР-тестування.

Також влада Греції зазначає, що вони готові підтримати ініціативу ЄС та обмежити в'їзд у країну невакцинованим громадянам з третіх країн. Крім того, згідно з актуальними правилами, з 10 січня особи з COVID-сертифікатами можуть в'їжджати в ЄС лише у тому випадку, якщо з часу повної вакцинації пройшло не більше ніж 9 місяців. В іншому разі вона визнавана недійсною.

Зараз Єврокомісія пропонує продовжити термін дії цифрового сертифіката ЄС COVID-19 до одного року.

COVID-19 в Греції: останні дані