Об этом сообщил министр здравоохранения Греции Танос Плеврис. Он добавил, что по рекомендациям Еврокомиссии Греция может продлить срок действия цифрового сертификата ЕС COVID-19 на один год – до 30 июня 2023 года.
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Греция упрощает условия въезда
Ранее власти Греции решили продлить действующие ограничения на въезд из-за распространения нового штамма коронавируса "Омикрон". Однако сейчас правительство пересмотрело эти правила. Следовательно, въезд в страну для туристов, имеющих европейский сертификат вакцинации, будет осуществляться без сопутствующих требований. В первую очередь, эти лица освобождаются от обязательного ПЦР-тестирования.
Также власти Греции отмечают, что они готовы поддержать инициативу ЕС и ограничить въезд в страну невакцинированным гражданам из третьих стран. Кроме того, согласно актуальным правилам, с 10 января лица с COVID-сертификатами могут въезжать в ЕС только в том случае, если со времени полной вакцинации прошло не более 9 месяцев. В противном случае она признана недействительной.
В настоящее время Еврокомиссия предлагает продлить срок действия цифрового сертификата ЕС COVID-19 до одного года.
COVID-19 в Греции: последние данные
- По данным Worldometer, состоянием на 4 февраля 2022 года, в Греции выявлено 2 020 846 случаев заражения коронавирусом;
- К сожалению, из них 23 927 летальных;
- В то же время 1769478 человек побороли болезнь.