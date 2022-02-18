Об этом сообщил министр туризма Василис Кикилиас. Очевидно, таким образом власти хотят восполнить потерянное из-за коронавируса туристическое время.

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Греция начинает туристический сезон на полтора месяца раньше

Летний сезон отдыха планировали открыть в середине апреля, однако заявили, что он начнется уже 1 марта.

Со следующего месяца Греция официально откроет свои двери для иностранцев. Туристический сезон Греции начнется 1 марта,

– говорится в сообщении.

Несмотря на быстрое распространение COVID-19 и его новых штаммов, в 2021 году Греция приняла большое количество международных путешественников. Поэтому Кикилиас отметил, что борьба с пандемией была важна, поскольку страна, в отличие от других, в прошлом сезоне открылась для иностранцев.

По словам министра, в прошлом году доходы от туризма достигли 10,5 – 11 миллиардов евро. Это огромный вклад в экономику Греции.

Важно! Евросоюз ввел новые правила для поездок во время COVID-19. Теперь права туристов будут зависеть от их индивидуального санитарного статуса, а не от места жительства.

Какие планы Греции на 2022 год

Недавно Кикилиас подчеркнул, что Министерство туризма и специалисты туристической отрасли пытаются в течение этого года достичь допандемических показателей.

Кроме того, туроператоры и авиакомпании призывают к увеличению на 30 – 50% мест размещения в отелях, бронированию поездок и слотов на этот год, что, по словам греческих властей, обнадеживает.

В прошлом году я привез 1,5 миллиона путешественников, в этом году хочу привезти 3 миллиона,

– отметил генеральный директор немецкой туркомпании TUI.

Согласно исследованию, проведенному Конфедерацией туризма Греции (SETE), в пандемию в 2019 году больше всего средств тратили в Греции туристы из Германии, Великобритании и США. Так, доходы от приездов туристов из Германии тогда составили около 3 миллиардов евро.

По данным греческих властей, каждый четвертый евро в экономике страны опосредован или непосредственно поступает от туризма и доходит до средней греческой семьи, занимающейся малым и средним бизнесом.

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Условия въезда в Грецию

В начале февраля власти Греции решили продлить действующие ограничения на въезд из-за распространения штамма "Омикрон". Однако правительство пересмотрело эти правила. Следовательно, въезд в страну для туристов, имеющих европейский сертификат вакцинации, будет осуществляться без сопутствующих требований. В первую очередь, эти лица освобождаются от обязательного ПЦР-тестирования.

Так, существенно упростить процедуру контроля по прибытии в Грецию может предоставление одного из следующих документов:

сертификата о вакцинации с указанием информации, прошедшей 14 дней со времени полной вакцинации против COVID-19;

справки о перенесенной коронавирусной болезни, выданной через 30 дней после даты первого положительного теста и действующей в течение 90 дней после него.

Кроме того, обязательным остается заполнение специальной формы PLF не позднее чем за 24 часа до пересечения границы.

Также власти Греции заявили, что готовы поддержать инициативу ЕС и ограничить въезд в страну невакцинированным из третьих стран.

COVID-19 в Греции: по данным Worldometer, по состоянию на 4 февраля 2022 года в Греции выявлено 2 194 453 случая заражения коронавирусом, из них 24 836 летальных.