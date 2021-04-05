Греція продовжила обмеження на міжнародні польоти: відомі терміни

Влада Греції продовжила обмеження на внутрішні авіарейси до 12 квітня, а на міжнародні – до 19 квітня. Річ у тім, що кількість нових випадків COVID-19 в країні продовжує зростати.

Нові обмеження вимагають у пасажирів, які летять до Греції, пройти ПЛР-тест, не пізніше ніж за 72 години до прибуття в країну. Також їм варто бути готовими пройти випадкове тестування.

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Зазначається, що всі іноземні туристи після прибуття зобов'язані перебувати на 7-денній самоізоляції.

Проте, ізраїльським мандрівникам, які отримали вакцину щонайменше за два тижні до подорожі, карантин проходити не доведеться. Адже раніше Ізраїль і Греція уклали угоду про співробітництво у галузі туризму між двома країнами.

Більшість рейсів з країн, що не входять до ЄС, заборонені, за винятком 10 країн.

За даними Worldometer , станом на 5 квітня 2021 року у Греції виявлено 275 414 випадків зараження коронавірусом, з них 8 380 летальних.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Греція та Румунія домовляються про подорожі громадян з використанням сертифікатів про вакцинацію. У такий спосіб вони хочуть відновити туристичні поїздки між двома країнами.

Також Нідерланди як експеримент безкоштовно відправлять майже 200 своїх громадян на відпочинок до Греції в готель з all inclusive.